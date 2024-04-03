熱門搜尋:
垃圾徵費 結業潮 Blue Coast 環球唱片 華富邨重建 23條立法 SEASONS PLACE LOONG 9 泰峯 大光麵 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-04-03 04:30:18
日報

輕微加價｜長實趙國雄：有撈趁手 Blue Coast周六首賣422伙

分享：
BlueCoast

趙國雄(中)滿意Blue Coast收票反應；圖右為郭子威，左為楊桂玲。

以「撈低價」出擊搶盡市場焦點、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨加推3號價單共174伙，扣除最高15%折扣，折實平均呎價23,892元，輕微加價約0.81%至1.73%。同時敲定周六盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售。市傳已收約1.5萬票，超額逾34倍，凍結資金達15億元。

長實執行董事趙國雄滿意項目收票反應，對首輪銷情非常有信心。他稱，項目開盤時「蝕住賣」，新價單輕微加價約0.81%至1.73%，是因應市場反應而作出輕微調整，盼可以「蝕少啲」，之後加推單位調整幅度或較大，直言買家「有撈趁手」。

長實營業部首席經理郭子威指出，3號價單包括38伙兩房及136伙三房，當中包括1A座大三房連露台「樓王」。扣除最高15%折扣，單位折實價954萬至2,649.4萬元，折實呎價20,400至27,257元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲說，項目首輪發售單位包括80伙兩房及342伙三房，折實平均呎價22,955元，將於本周五截票，首輪開售當日即場抽籤。
 

天璽．海

新地預期天璽．海特色戶呎價有機會再創新高，左為雷霆，右為陳漢麟。(陳奕釗攝)

天璽．海累售32伙 吸金近20億

新鴻基地產(016)啟德「天璽．海」自上月中推出單位招標，約3周已售32伙，金額涉近20億元。副董事總經理雷霆指，單位成交價3,738萬至約1.49億元，成交呎價33,197至67,946元；當中有4伙逾1億元售出，直言啟德區內呎價紀錄繼續「由我們創、由我們破」。他指，上月新盤市場錄得逾4,000宗成交，反映政府撤辣效果顯著，更透露集團擬下月推售元朗「The YOHO Hub」第C期，而屯門「NOVO LAND」第3期部署6月份推出。

Ad Block

新地代理總經理陳漢麟補充，「天璽．海」買家中佔逾半為非本地客，以內地客為主；整體近半買家為大手客，預期項目特色戶呎價有機會再創新高，不排除加推更多單位招標發售。

即睇黃竹坑站「Blue Coast」最新資訊(House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受