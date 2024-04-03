輕微加價｜長實趙國雄：有撈趁手 Blue Coast周六首賣422伙

以「撈低價」出擊搶盡市場焦點、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨加推3號價單共174伙，扣除最高15%折扣，折實平均呎價23,892元，輕微加價約0.81%至1.73%。同時敲定周六盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售。市傳已收約1.5萬票，超額逾34倍，凍結資金達15億元。 長實執行董事趙國雄滿意項目收票反應，對首輪銷情非常有信心。他稱，項目開盤時「蝕住賣」，新價單輕微加價約0.81%至1.73%，是因應市場反應而作出輕微調整，盼可以「蝕少啲」，之後加推單位調整幅度或較大，直言買家「有撈趁手」。

長實營業部首席經理郭子威指出，3號價單包括38伙兩房及136伙三房，當中包括1A座大三房連露台「樓王」。扣除最高15%折扣，單位折實價954萬至2,649.4萬元，折實呎價20,400至27,257元。 長實營業部助理首席經理楊桂玲說，項目首輪發售單位包括80伙兩房及342伙三房，折實平均呎價22,955元，將於本周五截票，首輪開售當日即場抽籤。

