輕微加價｜長實趙國雄：有撈趁手 Blue Coast周六首賣422伙

以「撈低價」出擊搶盡市場焦點、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨加推3號價單共174伙，扣除最高15%折扣，折實平均呎價23,892元，輕微加價約0.81%至1.73%。同時敲定周六盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售。市傳已收約1.5萬票，超額逾34倍，凍結資金達15億元。
長實執行董事趙國雄滿意項目收票反應，對首輪銷情非常有信心。他稱，項目開盤時「蝕住賣」，新價單輕微加價約0.81%至1.73%，是因應市場反應而作出輕微調整，盼可以「蝕少啲」，之後加推單位調整幅度或較大，直言買家「有撈趁手」。
長實營業部首席經理郭子威指出，3號價單包括38伙兩房及136伙三房，當中包括1A座大三房連露台「樓王」。扣除最高15%折扣，單位折實價954萬至2,649.4萬元，折實呎價20,400至27,257元。
長實營業部助理首席經理楊桂玲說，項目首輪發售單位包括80伙兩房及342伙三房，折實平均呎價22,955元，將於本周五截票，首輪開售當日即場抽籤。
天璽．海累售32伙 吸金近20億
新鴻基地產(016)啟德「天璽．海」自上月中推出單位招標，約3周已售32伙，金額涉近20億元。副董事總經理雷霆指，單位成交價3,738萬至約1.49億元，成交呎價33,197至67,946元；當中有4伙逾1億元售出，直言啟德區內呎價紀錄繼續「由我們創、由我們破」。他指，上月新盤市場錄得逾4,000宗成交，反映政府撤辣效果顯著，更透露集團擬下月推售元朗「The YOHO Hub」第C期，而屯門「NOVO LAND」第3期部署6月份推出。
新地代理總經理陳漢麟補充，「天璽．海」買家中佔逾半為非本地客，以內地客為主；整體近半買家為大手客，預期項目特色戶呎價有機會再創新高，不排除加推更多單位招標發售。