農曆年前樓市例靜 中原十大屋苑1月錄116宗成交 按月跌近三成｜樓市數據

中原地產十大屋苑1月錄約116宗買賣成交，按月跌29.3%，宗數與去年2月農曆新年月的118宗相若。本周末為蛇年首個周末，正值農曆新年長假，十大屋苑錄得約218組睇樓預約，按周回落30.6%，5天長假合共錄約290組準買家睇樓預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕長假過後，1月底緊接又有農曆新年，節日氣氛持續，難免影響睇樓及入市氣氛。明日便是農曆新年，有5天新年長假，市民普遍忙於拜年或外遊度歲，暫時擱置入市，預計農曆新年後，節日氣氛消散，睇樓活動將陸續回復正常，交投將再次回升，並將迎來小陽春。
康怡花園錄交投量跌價升
中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑指，1月樓市屬傳統淡季，康怡花園錄5宗買賣成交，按月減少6宗，平均實用呎價則上升4.6%，報12,941元。今年農曆新年假期剛好連接週末，有5天假期，不少市民趁機外遊，加上屋苑在新年期間可供睇樓的放盤不多，買家大多延後至新年後入市，區內睇樓氣氛驟降，周末則錄20組睇樓預約，按周減少42.9%，而5天長假共錄約30組。現時屋苑每呎實用叫價不變，維持13,200元水平。
海怡半島買家趕「龍尾」入市 按月增5宗
中原地產鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島對上周末有買家趕「龍尾」入市，令屋苑成交量回升，錄13宗成交，較上月全月8宗增62.5%，平均實用呎價12,638元。因大年初一及初二市民忙於拜年，屋苑暫未有預約睇樓，情況至初三及初四好轉，5天假期合共錄20組睇樓預約，每呎實用叫價則維持15,751元。
美孚新邨本月價量齊跌
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平稱，美孚新邨本月錄得18宗成交，按月大跌37.9%，平均實用呎價亦被數宗低價成交拉低至9,082元水平，按月跌幅2.9%。隨著農曆新年逼近，區內睇樓氣氛大減，睇樓活動幾乎停頓，美孚新邨本周末睇樓量僅錄10組，按周大跌75%，新年5天長假則錄30組。
麗港城交投疏落但價升
中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城1月全月僅錄得4宗買賣成交，按月大減八成，交投疏落，平均實用呎價則按月上升1.9%，最新報10,763元，量跌價升。屋苑12月交投反彈，細價筍盤幾乎被市場完全消耗，現時筍盤選擇大減，交投即時放慢，加上農曆新年將至，市民忙於過節，直接令區內二手交投大減。麗港城本周末睇樓量錄30組，新年5天長假則錄35組，睇樓氣氛平平。
沙田第一城1月交投量創新低
至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，臨近新年，整體交投氣氛回落，沙田第一城本月錄約6宗成交，對比上月錄10宗跌約四成，屬按月宗數有紀錄以來歷史新低，平均實用呎價約12,774元水平，較上月跌約0.7%。受節日氣氛影響，屋苑睇樓活動明顯下跌，本周末睇樓量錄約30組，按週跌33.3%，5天假期錄約35組，料新年過後，累積的購買力逐步釋放，交投量會明顯回升。
嘉湖山莊業主肯減價 交投按月增9.5%
雖然十大屋苑1月份交投普遍淡靜，惟天水圍嘉湖山莊成交量則錄得升幅。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊1月錄得23宗成交，按月增2宗或9.5%，業主普遍願意減價，本月平均實用呎價跌穿8,000元水平，錄7,928元，回到去年8月的低位。節日氣氛影響下，屋苑本月睇樓量及成交不算活躍，預計農曆新年長假後，購買力回歸，成交有望急升。
中原十大屋苑1月成交統計
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地區
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屋苑
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1月成交量
/按月變幅
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12月
成交量
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1月平均
實用呎價(元)/
按月變幅
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12月平均
實用呎價(元)
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港島
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太古城
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12 (-57.1%)
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28
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14107 (-2.3%)
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14435
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康怡花園
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5 (-54.5%)
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11
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12941 (+4.6%)
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12377
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海怡半島
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13 (+62.5%)
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8
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12638 (-5.7%)
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13400
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九龍
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美孚新邨
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18 (-37.9%)
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29
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9082 (-2.9%)
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9357
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麗港城
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4 (-80%)
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20
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10763 (+1.9%)
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10558
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黃埔花園
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16 (-11.1%)
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18
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11664 (-2.5%)
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11968
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新都城
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8 (-42.9%)
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14
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12815 (-3.7%)
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13306
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新界
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沙田第一城
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6 (-40%)
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10
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12774 (-0.7%)
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12861
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嘉湖山莊
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23 (+9.5%)
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21
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7928 (-1.4%)
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8039
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映灣園
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11 (+120%)
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5
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9622 (-1.5%)
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9771
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合計
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116 (-29.3%)
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164
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