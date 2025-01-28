農曆年前樓市例靜 中原十大屋苑1月錄116宗成交 按月跌近三成｜樓市數據

中原地產十大屋苑1月錄約116宗買賣成交，按月跌29.3%，宗數與去年2月農曆新年月的118宗相若。本周末為蛇年首個周末，正值農曆新年長假，十大屋苑錄得約218組睇樓預約，按周回落30.6%，5天長假合共錄約290組準買家睇樓預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕長假過後，1月底緊接又有農曆新年，節日氣氛持續，難免影響睇樓及入市氣氛。明日便是農曆新年，有5天新年長假，市民普遍忙於拜年或外遊度歲，暫時擱置入市，預計農曆新年後，節日氣氛消散，睇樓活動將陸續回復正常，交投將再次回升，並將迎來小陽春。

康怡花園錄交投量跌價升 中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑指，1月樓市屬傳統淡季，康怡花園錄5宗買賣成交，按月減少6宗，平均實用呎價則上升4.6%，報12,941元。今年農曆新年假期剛好連接週末，有5天假期，不少市民趁機外遊，加上屋苑在新年期間可供睇樓的放盤不多，買家大多延後至新年後入市，區內睇樓氣氛驟降，周末則錄20組睇樓預約，按周減少42.9%，而5天長假共錄約30組。現時屋苑每呎實用叫價不變，維持13,200元水平。

海怡半島買家趕「龍尾」入市 按月增5宗 中原地產鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島對上周末有買家趕「龍尾」入市，令屋苑成交量回升，錄13宗成交，較上月全月8宗增62.5%，平均實用呎價12,638元。因大年初一及初二市民忙於拜年，屋苑暫未有預約睇樓，情況至初三及初四好轉，5天假期合共錄20組睇樓預約，每呎實用叫價則維持15,751元。

美孚新邨本月價量齊跌 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平稱，美孚新邨本月錄得18宗成交，按月大跌37.9%，平均實用呎價亦被數宗低價成交拉低至9,082元水平，按月跌幅2.9%。隨著農曆新年逼近，區內睇樓氣氛大減，睇樓活動幾乎停頓，美孚新邨本周末睇樓量僅錄10組，按周大跌75%，新年5天長假則錄30組。

麗港城交投疏落但價升 中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城1月全月僅錄得4宗買賣成交，按月大減八成，交投疏落，平均實用呎價則按月上升1.9%，最新報10,763元，量跌價升。屋苑12月交投反彈，細價筍盤幾乎被市場完全消耗，現時筍盤選擇大減，交投即時放慢，加上農曆新年將至，市民忙於過節，直接令區內二手交投大減。麗港城本周末睇樓量錄30組，新年5天長假則錄35組，睇樓氣氛平平。

沙田第一城 1 月交投量創新低 至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，臨近新年，整體交投氣氛回落，沙田第一城本月錄約6宗成交，對比上月錄10宗跌約四成，屬按月宗數有紀錄以來歷史新低，平均實用呎價約12,774元水平，較上月跌約0.7%。受節日氣氛影響，屋苑睇樓活動明顯下跌，本周末睇樓量錄約30組，按週跌33.3%，5天假期錄約35組，料新年過後，累積的購買力逐步釋放，交投量會明顯回升。

嘉湖山莊業主肯減價 交投按月增 9.5% 雖然十大屋苑1月份交投普遍淡靜，惟天水圍嘉湖山莊成交量則錄得升幅。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊1月錄得23宗成交，按月增2宗或9.5%，業主普遍願意減價，本月平均實用呎價跌穿8,000元水平，錄7,928元，回到去年8月的低位。節日氣氛影響下，屋苑本月睇樓量及成交不算活躍，預計農曆新年長假後，購買力回歸，成交有望急升。

中原十大屋苑1月成交統計 地區 屋苑 1月成交量 /按月變幅 12月 成交量 1月平均 實用呎價(元)/ 按月變幅 12月平均 實用呎價(元) 港島 太古城 12 (-57.1%) 28 14107 (-2.3%) 14435 康怡花園 5 (-54.5%) 11 12941 (+4.6%) 12377 海怡半島 13 (+62.5%) 8 12638 (-5.7%) 13400 九龍 美孚新邨 18 (-37.9%) 29 9082 (-2.9%) 9357 麗港城 4 (-80%) 20 10763 (+1.9%) 10558 黃埔花園 16 (-11.1%) 18 11664 (-2.5%) 11968 新都城 8 (-42.9%) 14 12815 (-3.7%) 13306 新界 沙田第一城 6 (-40%) 10 12774 (-0.7%) 12861 嘉湖山莊 23 (+9.5%) 21 7928 (-1.4%) 8039 映灣園 11 (+120%) 5 9622 (-1.5%) 9771 合計 116 (-29.3%) 164 - - 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)