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地產
2025-01-28 17:30:00

農曆年前樓市例靜 中原十大屋苑1月錄116宗成交 按月跌近三成｜樓市數據

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中原地產十大屋苑1月份錄約116宗買賣成交，按月跌29.3%。(資料圖片)

中原地產十大屋苑1月份錄約116宗買賣成交，按月跌29.3%。(資料圖片)

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中原地產十大屋苑1月錄約116宗買賣成交，按月跌29.3%，宗數與去年2月農曆新年月的118宗相若。本周末為蛇年首個周末，正值農曆新年長假，十大屋苑錄得約218組睇樓預約，按周回落30.6%5天長假合共錄約290組準買家睇樓預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕長假過後，1月底緊接又有農曆新年，節日氣氛持續，難免影響睇樓及入市氣氛。明日便是農曆新年，有5天新年長假，市民普遍忙於拜年或外遊度歲，暫時擱置入市，預計農曆新年後，節日氣氛消散，睇樓活動將陸續回復正常，交投將再次回升，並將迎來小陽春。

康怡花園錄交投量跌價升

中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑指，1月樓市屬傳統淡季，康怡花園錄5宗買賣成交，按月減少6宗，平均實用呎價則上升4.6%，報12,941元。今年農曆新年假期剛好連接週末，有5天假期，不少市民趁機外遊，加上屋苑在新年期間可供睇樓的放盤不多，買家大多延後至新年後入市，區內睇樓氣氛驟降，周末則錄20組睇樓預約，按周減少42.9%，而5天長假共錄約30組。現時屋苑每呎實用叫價不變，維持13,200元水平。

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鴨脷洲海怡半島買家趕「龍尾」入市，1月份交投回升錄13宗，按月增加5宗。

鴨脷洲海怡半島買家趕「龍尾」入市，1月份交投回升錄13宗，按月增加5宗。

海怡半島買家趕「龍尾」入市 按月增5宗

中原地產鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島對上周末有買家趕「龍尾」入市，令屋苑成交量回升，錄13宗成交，較上月全月8宗增62.5%，平均實用呎價12,638元。因大年初一及初二市民忙於拜年，屋苑暫未有預約睇樓，情況至初三及初四好轉，5天假期合共錄20組睇樓預約，每呎實用叫價則維持15,751元。

美孚新邨本月價量齊跌

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平稱，美孚新邨本月錄得18宗成交，按月大跌37.9%，平均實用呎價亦被數宗低價成交拉低至9,082元水平，按月跌幅2.9%。隨著農曆新年逼近，區內睇樓氣氛大減，睇樓活動幾乎停頓，美孚新邨本周末睇樓量僅錄10組，按周大跌75%，新年5天長假則錄30組。

市區大型老牌屋苑美孚新邨，1月份價量齊跌，最新平均成交呎價9,082元水平。

市區大型老牌屋苑美孚新邨，1月份價量齊跌，最新平均成交呎價9,082元水平。

麗港城交投疏落但價升

中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城1月全月僅錄得4宗買賣成交，按月大減八成，交投疏落，平均實用呎價則按月上升1.9%，最新報10,763元，量跌價升。屋苑12月交投反彈，細價筍盤幾乎被市場完全消耗，現時筍盤選擇大減，交投即時放慢，加上農曆新年將至，市民忙於過節，直接令區內二手交投大減。麗港城本周末睇樓量錄30組，新年5天長假則錄35組，睇樓氣氛平平。

麗港城的細價筍盤幾近被市場消化，令1月份交投疏落，惟呎價略有回升。

麗港城的細價筍盤幾近被市場消化，令1月份交投疏落，惟呎價略有回升。

沙田第一城1月交投量創新低

至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，臨近新年，整體交投氣氛回落，沙田第一城本月錄約6宗成交，對比上月錄10宗跌約四成，屬按月宗數有紀錄以來歷史新低，平均實用呎價約12,774元水平，較上月跌約0.7%。受節日氣氛影響，屋苑睇樓活動明顯下跌，本周末睇樓量錄約30組，按週跌33.3%5天假期錄約35組，料新年過後，累積的購買力逐步釋放，交投量會明顯回升。

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天水圍嘉湖山莊1月份平均實用呎價跌穿8,000元水平。

天水圍嘉湖山莊1月份平均實用呎價跌穿8,000元水平。

嘉湖山莊業主肯減價 交投按月增9.5%

雖然十大屋苑1月份交投普遍淡靜，惟天水圍嘉湖山莊成交量則錄得升幅。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊1月錄得23宗成交，按月增2宗或9.5%，業主普遍願意減價，本月平均實用呎價跌穿8,000元水平，錄7,928元，回到去年8月的低位。節日氣氛影響下，屋苑本月睇樓量及成交不算活躍，預計農曆新年長假後，購買力回歸，成交有望急升。

中原十大屋苑1月成交統計 

地區

屋苑

1月成交量

/按月變幅

12

成交量

1月平均

實用呎價()/

按月變幅

12月平均

實用呎價()

港島

太古城

12 (-57.1%)

28 

14107 (-2.3%)

14435

康怡花園

 5 (-54.5%)

11 

 12941 (+4.6%)

12377 

海怡半島

 13 (+62.5%)

8

 12638 (-5.7%)

13400

九龍

美孚新邨

18 (-37.9%)

29

9082 (-2.9%)

9357

麗港城

4 (-80%)

20

10763 (+1.9%)

10558

黃埔花園

16 (-11.1%)

18

11664 (-2.5%)

11968

新都城

8 (-42.9%)

14

12815 (-3.7%)

13306

新界

沙田第一城

6 (-40%)

10

12774 (-0.7%)

12861

嘉湖山莊

23 (+9.5%)

21

7928 (-1.4%)

8039

映灣園

11 (+120%)

5

9622 (-1.5%)

9771
 

合計

116 (-29.3%)

164

-

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