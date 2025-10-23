迎夏示範單位｜4022呎頂層複式戶 玻璃轉角設計盡覽淺水灣海岸(多圖有片)｜淺水灣豪宅

由The Development Studio（TDS）所發展的淺水灣豪宅「迎夏」正式開放頂層現樓裝修複式單位，由國際知名設計師傅厚民（André Fu）操刀設計。每戶複式單位皆設獨立電梯大堂，彰顯極致私隱與保安。主入口大堂及頂層複式府邸均由傅厚民主理，營造低調奢華、沉穩雅逸的空間氛圍。
12至13樓頂層複式單位
位於12至13樓的頂層複式單位，實用面積為4,022方呎，設1,199方呎的私人平台。單位設有客廳、飯廳、家庭廳、書房、大型廚房，主人房附設衣帽間。單位以淺水灣綿延的海岸線為設計靈感，從玄關延伸至客飯廳，勾勒流動而連貫的空間節奏。全屋以礦藍與鼠尾草綠呼應窗外海天一色，木紋地板奠定溫潤基調。值得一提的是，單位採用罕見的玻璃轉角設計，形成立體而通透的採光效果，讓光影遊走於每個角落。
客飯廳以柔白與海藍主調映襯窗外開闊海景，特大落地玻璃窗引入柔和日光，襯以天然石材背景牆與深木立柱，整體格調沉穩高雅。貫通上下層的弧形樓梯銜接整個複式空間，柔和曲線延續海岸起伏的韻律，成為室內設計的視覺焦點。主套房面朝海灣，以米金與木色交織出寧靜而溫潤的氛圍，細節之間盡顯低調奢雅。
家具與燈飾均選自André Fu Living系列，整體色調內斂而富質感，以亞麻、羊毛混紡與圈圈紗(Bouclé) 搭配古銅金屬細節，營造柔和而恬靜的氛圍。胡桃木細膩的木紋微妙呼應海灣的柔和及起伏形態，隨時間愈見醇 厚韻味。整體室內氣氛從容靜謐，細節間流露設計師對生活美學的細膩詮釋——不以炫目矯飾取勝，而以光影與材質的交融呈現靜謐奢華的生活藝術，讓空間於自然流光中綻放優雅與安然。
項目坐落於淺水灣臻貴地段，環抱蒼翠山巒與蔚藍海岸，遠離熙攘人潮與城市日夜不息的喧囂。每戶皆擁開闊視野，在家即可盡覽淺水灣金色泳灘與鄰近碧藍海岸，於海天一色間細味恬靜。 住戶可沿海濱長廊慢跑或悠然散步，於林蔭街道間品啜咖啡，享受四季如夏的從容節奏。沿街而行，兩旁林立富有匠心品味的精品店；步行可至淺水灣泳灘，擁抱海濱時光。熱愛遠足的人士，更可踏上綠蔭環繞的登山小徑，穿梭於青蔥林野之中，讓身心沉浸於大自然的靜謐懷抱。
項目鄰近The Pulse購物中心、影灣園購物商場，匯聚多元時尚及生活精品店及高端餐飲，滿足日常所需與休 閒享受；周邊更有香港哥爾夫球會、多間遊艇會與俱樂部。教育方面，項目鄰近區內享負盛名的教育機構， 包括香港國際學校和Guidepost蒙特梭利國際幼稚園，為家庭住戶提供優質且便捷的學習環境。
交通方面，「迎夏」遠離都市繁囂，卻與城市脈動咫尺相連。由項目出發，駕車經淺水灣道約25分鐘即可直達 中環核心商業區，前往金鐘、灣仔等地僅需約20分鐘，往赤柱更只需約7分鐘車程；連接九龍區同樣便捷，距離尖沙咀僅25分鐘車程。項目周邊亦設有多個巴士及小巴站點，輕鬆接駁港島主要地區，無論通勤或休閒出行，皆從容自如。
「迎夏」坐落於淺水灣道 125 號，樓高 13 層，僅設六戶複式單位，1至11 樓五個複式單位每戶實用面積為 3,957方呎，12至13樓頂層複式單位實用面積為4,022方呎，更尊享實用面積為1,199方呎的私人平台。