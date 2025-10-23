迎夏示範單位｜4022呎頂層複式戶 玻璃轉角設計盡覽淺水灣海岸(多圖有片)｜淺水灣豪宅

由The Development Studio（TDS）所發展的淺水灣豪宅「迎夏」正式開放頂層現樓裝修複式單位，由國際知名設計師傅厚民（André Fu）操刀設計。每戶複式單位皆設獨立電梯大堂，彰顯極致私隱與保安。主入口大堂及頂層複式府邸均由傅厚民主理，營造低調奢華、沉穩雅逸的空間氛圍。

12 至 13 樓頂層複式單位

位於12至13樓的頂層複式單位，實用面積為4,022方呎，設1,199方呎的私人平台。單位設有客廳、飯廳、家庭廳、書房、大型廚房，主人房附設衣帽間。單位以淺水灣綿延的海岸線為設計靈感，從玄關延伸至客飯廳，勾勒流動而連貫的空間節奏。全屋以礦藍與鼠尾草綠呼應窗外海天一色，木紋地板奠定溫潤基調。值得一提的是，單位採用罕見的玻璃轉角設計，形成立體而通透的採光效果，讓光影遊走於每個角落。

客飯廳以柔白與海藍主調映襯窗外開闊海景，特大落地玻璃窗引入柔和日光，襯以天然石材背景牆與深木立柱，整體格調沉穩高雅。貫通上下層的弧形樓梯銜接整個複式空間，柔和曲線延續海岸起伏的韻律，成為室內設計的視覺焦點。主套房面朝海灣，以米金與木色交織出寧靜而溫潤的氛圍，細節之間盡顯低調奢雅。

家具與燈飾均選自André Fu Living系列，整體色調內斂而富質感，以亞麻、羊毛混紡與圈圈紗(Bouclé) 搭配古銅金屬細節，營造柔和而恬靜的氛圍。胡桃木細膩的木紋微妙呼應海灣的柔和及起伏形態，隨時間愈見醇 厚韻味。整體室內氣氛從容靜謐，細節間流露設計師對生活美學的細膩詮釋——不以炫目矯飾取勝，而以光影與材質的交融呈現靜謐奢華的生活藝術，讓空間於自然流光中綻放優雅與安然。