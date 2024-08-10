迎暑期慶奧運 新盤連推優惠兼減價 有單位大劈逾兩成｜一手促銷

本月暫未迎來大型新盤開售，發展商趁暑期及奧運氣氛熱烈，紛紛減價或推出折扣優惠促銷餘貨，吸引買家入市，最多有單位劈價逾兩成。星星地產元朗現樓新盤「雨後」周三(7日)更新價單，下調16伙三房定價由0.8%至9.7%，另新增三房享「置好啲」免費傢俬組合優惠，若不選擇此優惠，樓價可直減15萬元，有單位時隔逾一年劈價近25%。發展商同步上載銷售安排，當中11伙安排於周日(11日)以先到先得形式發售，實用面積介乎592至594方呎，折實入場價由614萬至682萬元，折實呎價由10,336元至11,513元。

據價單顯示，是次減幅最大屬11樓J室，價單原定價929.7萬元，現降價9.7%至839.8萬元。另有單位時隔一年賣平約兩成半，以9樓J室為例，實用面積592方呎，現折實售價627萬元，呎價10,593元，較去年3月售出的低一層單位8樓J室，成交價833.98萬元，成交呎價14,087元，減價近207萬元或約25%。 【親海駅 I 增慶祝港隊奧運奪雙金優惠】 長江實業集團(1113)油塘「親海駅I」僅餘最後一伙三房戶待售。長江實業營業部經理陳詠慈表示，為慶祝港隊於今屆奧運創下佳績，由周日(11日)起至下月8日，凡購買項目第1座1樓B室，連同「慶祝港隊奧運奪雙金」限時3.5%折扣優惠，如選擇「升級3房CHILL EASY」即供付款計劃最高可享22.5%折扣優惠。

她續指，上述單位屬三房一套連儲物室間隔，實用面積729方呎，即供折實售價為1,093.9萬元，折實呎15,005元，買家購入可享市區三房維港海景戶，同時可獲贈價值約99,800元的足金金龍一隻。 【飛揚第 1 期周六 524 萬入場】 長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路「飛揚」分兩期發展，提供800伙。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，「飛揚」第1期推出6伙，將於本周六(10日)以先到先得形式公開發售。同時更新價單，該6伙連同另外2伙在售單位，推出限時折扣優惠，認購指定兩房單位可享8.8萬元折扣；而認購指定三房單位則享12.8萬元折扣，維持三房買家可獲贈指定私家車位1個優惠，價值150萬元。

計及所有折扣後，周六發售的6伙折實售價由524.4萬至942.8萬元，折實平均呎價約12,452元。入場單位為1座地下E室，兩房間隔，實用面積469方呎，折實售價約524.4萬元，折實呎價約11,181元。

【蔚藍東岸三房買家享總值 5 萬旅遊禮券】 五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」自推出以來，深受買家追捧。利嘉閣地產為配合發展商最新的銷售推廣策略，特別推出項目暑假置業優惠。利嘉閣地產九龍區董事徐志華稱，由本月8日起至本月31日，首5名經利嘉閣地產選購「蔚藍東岸」三房一手單位，即可獲贈價值10,000元的暑假置業繽紛旅遊禮券，名額共5個，先到先得；優惠總值達50,000元。

【尚．珒溋買家獲贈價值逾 18 萬足金金牌】 龍湖集團(960)旗下啟德現樓新盤「尚．珒溋」早前委託利嘉閣地產為獨家代理後，銷情更上一層樓。適逢今夏有全球矚目的體育盛事，一眾港隊精英全力以赴力爭好成績。其中，劍擊男女「世一」更連環奪金；而同時間，中國國家隊多位運動員施展渾身解數，在體育盛事獎牌榜上名列前茅，獎牌數目勢有望再創新高。 利嘉閣地產最新特別呈獻「尚．珒溋」置業優惠，由7月31日起至今年8月31日，凡經該行購入「尚．珒溋」一手住宅單位之買家，即可獲贈約值188,888元的足金金牌一枚，送完即止。

【 利奧坊．壹隅送總值15萬運動課程禮券 】 適逢2024巴黎奧運火熱舉行，港隊健兒接連創下佳績，恒基地產(012)旗下大角咀新盤「利奧坊．壹隅」夥拍中原地產、利嘉閣地產及世紀21等五大代理行一同推出全新現樓置業優惠。由7月30日起至8月31日，經指定代理行購買「利奧坊‧壹隅」各首3名一手住宅單位買家，即可獲贈「運動課程禮券」，每份價值約1萬元，名額共15個，總值約15萬元。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「利奧坊．壹隅」已屆現樓，已於7月下旬分階段安排入伙，現已開放現樓予公眾參觀。項目自推售以來反應熱烈，至今已累售549伙，佔566個已推出單位的約97%，套現逾36億元。