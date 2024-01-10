迎海爆近年最大宗蝕讓！5年前入市四房 今劈價沽實蝕680萬走｜二手蝕讓

單位原叫價2,500萬元，放盤2個月，最終以2,300萬元沽出，減幅200萬元或8%，呎價約15,829元。據悉，原業主於2019年以約2,836.8萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失536.8萬元，物業期內貶值近19%；計及釐印費等使費，恐實蝕約680萬元離場，料屬屋苑約3年來蝕讓金額及幅度最大宗二手成交。

萬景峯兩房見 5 年新低價蝕沽

荃灣萬景峯錄今年首宗買賣成交，惟屬蝕讓個案。中原地產荃灣萬景峯分行高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，萬景峯6座中層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，享開揚市景。原業主於去年4月以1,050萬放售單位，放盤多時，由於急需換大單位，不惜提供大折讓，最終大減207.81萬元或近20%，至842.19萬元沽出，造價創屋苑5年新低，呎價約16,579元。

陳麗嫦透露，新買家為外區年輕上車客，心儀萬景峯間隔實用，屋苑位置方便，有感息口已見頂，今年亦大機會減息，加上區內大型指標屋苑劈價筍盤，屬可遇不可求，故把握趁低吸納的機會，承接上址自用。原業主於2020年1月以930萬元買入物業，持貨約4年，現轉手帳面虧損87.81萬元，單位期內貶值約9.4%；計及釐印費等使費，料實蝕約140萬元離場。