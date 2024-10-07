近半年最旺！周末新盤成交錄460宗 按周升八成｜一手市況

減息周期開始，加上內地救市政策出台，恒指連日急升，帶動樓市交投氣氛熾熱，新盤周末開售備受追捧。綜合市場資訊，一手市場於過去周末(28日及29日)共錄得約460宗成交，較上周約254宗，按周增加約八成，創近半年來新高。 【天璽．天吸金逾15億】 本月焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」周六(5日)進行首輪銷售300伙，當中204伙以價單形式發售。據成交紀錄冊顯示，價單發售單位即日沽清，套現逾15億元。市場消息指，當中不乏多組「西餅客」大手入市，每組購入6伙至8伙，當中有具內地背景買家；據悉，有大手客斥約6,750萬元購入8伙，包括6伙一房及2伙兩房單位。 發展商隨即加推第3號價單，涉及120伙，以現金付款計劃最高折扣13.5%計算，折實售價由481.6萬元起，折實平均呎價21,768元，屬原價加推，最快本周末進行次輪銷售。 【尚柏首輪近沽清】 至於以「新盤見底價」推出應市的麗新發展(488)元朗現樓「尚柏」，周日(6日)首輪發售98伙，盡推首兩張價單全數單位，折實價242.91萬元起，折實呎價8,614元起。發展商表示，項目迄今售出94伙，佔可發售單位約96%，近乎沽清。

【 柏蔚森連沽31伙 】 啟德區成為新盤市場焦點，由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森」系列銷情熾熱，繼上周五(4日)沽出17伙後，周末兩日(5及6日)再連售出31伙，並錄得多組大手客入市，當中最大手買家斥資逾3,800萬元購入5伙海景兩房投資。 周末期間成交單位包括第5座15樓C室，實用面積560方呎，三房一套間隔，享開揚前席遊艇海景，成交價1,141.7萬元，呎價20,388元。發展商表示，踏入10月份，「柏蔚森」系列不足一周即速沽66伙，套現逾4億元，可見優質海景單位深受市場追捧。至於項目開售約兩個月共售出399伙，套現近27億元，為今年啟德區銷量冠軍。 【 澐璟錄4宗成交 】 由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的「澐璟」於周末兩日(5及6日)合共錄得4宗成交，涉及金額近5,760萬元。 成交單位均可享維港海景，當中包括兩個位於第3B座兩房連儲物房間隔單位，為17樓A室及12樓A室，實用面積同為656方呎；17樓A室以1,586.51萬元成交，呎價近24,185元；而12樓A室以1,562.95萬元售出，呎價逾23,825元。發展商指，「澐璟」開售迄今累售271伙，套現近111.9億元。 【啟德海灣兩日售出11伙】 由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的「啟德海灣」第1期於周末兩日(5日及6日)暫錄得11宗成交，涉及成交金額逾9,300萬元。成交單位包括第2A座17樓A室，實用面積771方呎，成交價1,650萬元，呎價21,401元。 【維港 1 號兩房864萬成交】 中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」則售出2A座20樓F室，實用面積445方呎，屬兩房開放式廚房間隔，以864萬元成交，呎價約19,416元。

【 FINNIE一房呎價創新高 】 港島方面，宏安地產(1243)鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」售出1伙一房單位，為25樓D室，實用面積270方呎，成交金額652萬元，呎價24,148元，創下標準層一房單位平均呎價新高，此單位可獲家具優惠。「FINNIE」迄今售出59伙，佔全盤單位90伙約66%，套現金額超過3.6億元。 同系大角咀「Larchwood」錄得3宗成交，均為開放式戶型，總成交金額逾1,200萬元。成交單位分別為2伙H室及1伙G室，實用面積為202至206方呎，買家均為投資客。樓盤開售迄今沽出147伙，套現逾7.4億元。 【半山捌號2開放式招標售出】 英皇國際(163)旗下已屆現樓的中環新盤「半山捌號」最新以招標形式售出2個開放式單位，合共套現885萬元。 是次成交單位為19樓A室及26樓A室，實用面積同為203方呎，開放式間隔，成交價分別為422萬及463萬元，成交呎價為20,788元及22,818元。兩名買家均為投資者，購入單位作投資收租用途。另外，同系跑馬地「ONE JARDINE’S LOOKOUT」次輪發售18伙開放式單位全數售罄。 【大學閣四房6950萬標售】 至於華懋集團旗下西半山「大學閣」最新以招標形式售出1伙，為第2座10樓A單位，實用面積1,584方呎，屬四房雙套間隔，成交價6,950萬元，呎價約43,876元。 發展商表示，「大學閣」持續備受追捧，迄今合共售出41個單位，總成交金額逾32.5億元。