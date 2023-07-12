近期最多｜近三百伙新盤周六推 考驗市場

兩矚目新盤齊周六賣樓，嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4A期及泛海國際(129)洪水橋「滙都I」昨公布銷售安排，前者以價單發售108伙，後者則賣188伙，共涉296伙，屬近期銷情最熾熱的周末，考驗市場承接力。

海盈山」第4A期昨加推2號價單，涉45伙，包括12伙一房、22伙兩房及11伙三房，實用面積394至914方呎。維持最高折扣率18%，折實價979.66萬至2,890.99萬元，折實呎價24,309至33,333元，折實平均呎價28,734元。入場單位為第2A座9樓G室，實用面積403方呎一房戶，折實價979.66萬元，呎價24,309元。該盤先於周六以價單形式發售108伙，另下周一起招標推售7伙。

泛海國際執行董事關堡林表示，「滙都I」將於明晚8時截票，盡推現有2張價單共188伙於周六發售。營業及市務部市務經理邱英發指，首批發售單位包括66伙一房、112伙兩房、5伙三房，以及5伙特色單位，實用面積287至498方呎。扣除最高折扣率14%，折實價約440.92萬元至714.4萬元，折實呎價12,688至15,773元。最低售價為3座2樓A03單位，實用面積326方呎一房戶，折實價440.92萬元，呎價13,525元。

