近期最多｜近三百伙新盤周六推 考驗市場

兩矚目新盤齊周六賣樓，嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸「海盈山」第4A期及泛海國際(129)洪水橋「滙都I」昨公布銷售安排，前者以價單發售108伙，後者則賣188伙，共涉296伙，屬近期銷情最熾熱的周末，考驗市場承接力。
海盈山」第4A期昨加推2號價單，涉45伙，包括12伙一房、22伙兩房及11伙三房，實用面積394至914方呎。維持最高折扣率18%，折實價979.66萬至2,890.99萬元，折實呎價24,309至33,333元，折實平均呎價28,734元。入場單位為第2A座9樓G室，實用面積403方呎一房戶，折實價979.66萬元，呎價24,309元。該盤先於周六以價單形式發售108伙，另下周一起招標推售7伙。
泛海國際執行董事關堡林表示，「滙都I」將於明晚8時截票，盡推現有2張價單共188伙於周六發售。營業及市務部市務經理邱英發指，首批發售單位包括66伙一房、112伙兩房、5伙三房，以及5伙特色單位，實用面積287至498方呎。扣除最高折扣率14%，折實價約440.92萬元至714.4萬元，折實呎價12,688至15,773元。最低售價為3座2樓A03單位，實用面積326方呎一房戶，折實價440.92萬元，呎價13,525元。
「HENLEY PARK次輪沽逾五成單位
恒基地產(012)啟德HENLEY PARK昨次輪開賣82伙，成為放寬住宅按揭成數措施出台後首個開售新盤，大部分單位折實價低於1,500萬元，意味之前買家只可借五成按揭，受惠新措施放寬至七成。消息指，開售不足兩小時，超過五成單位已獲認購。
會德豐上半年吸金113億超去年
會德豐地產昨公布上半年度銷售成績，副主席兼常務董事黃光耀稱，集團期內售出共814個住宅單位，總銷售金額逾113億元，已超越去年全年錄得的96億元，下半年將有4個項目部署推出，合共涉約1,800伙，其中灣仔春園街項目最快於9月登場。