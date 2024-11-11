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地產
2024-11-11 07:30:00

近鐵路站居屋受捧！業主減價百萬沽兩房 外區客「3字頭」接貨上車｜二手居屋成交

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近鐵路站居屋受捧！業主減價百萬沽兩房 外區客「3字頭」接貨上車｜二手居屋成交

近鐵路站居屋受捧！業主減價百萬沽兩房 外區客「3字頭」接貨上車｜二手居屋成交

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祥益地產高級分行經理古文彬表示，屯門兆康苑鄰近港鐵兆康站，交通四通八達，往來港九新界十分方便，因此有不少上車客選擇在該屋苑置業。

古文彬指，兆康苑I座高層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，以345萬元(自由市場價)沽出，呎價約8,042元。據了解，新買家為外區客，見單位位處高層，外望開揚景觀，且附企理裝修，加上原業主累減105萬元，故決定購入單位「上車」。

原業主於2016年以325萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面獲利20萬元，物業期內升值約6.2%

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⇊兆康苑I座高層8室⇊

近鐵路站居屋受捧！業主減價百萬沽兩房 外區客「3字頭」接貨上車｜二手居屋成交

兆康苑I座高層8室，外望開揚景觀。(代理提供)

長情業主賣兩房帳賺1.2

古文彬指，兆康苑R座高層6室，實用面積約431方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內客垂青。新買家鍾情單位附設企理裝修，廳房景觀開揚，且屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，加上原業主累減24萬元，新買家對單位樓層、地點及價格都十分滿意，決定以346萬元(自由市場價)購入上址作自住之用，呎價約8,028元，屬市價成交。

原業主於1997年以約156萬元購入上址，持貨約27年，現轉售帳面獲利約190萬元，物業期內升值約1.2倍。資料顯示，兆康苑位於屯門兆康路2-22號，1984年入伙，樓齡約40年，共有20座，提供4,676伙。

近鐵路站居屋受捧！業主減價百萬沽兩房 外區客「3字頭」接貨上車｜二手居屋成交

兆康苑樓齡約40年，共有20座，提供4,676伙。(資料圖片)

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