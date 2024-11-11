近鐵路站居屋受捧！業主減價百萬沽兩房 外區客「3字頭」接貨上車｜二手居屋成交

祥益地產高級分行經理古文彬表示，屯門兆康苑鄰近港鐵兆康站，交通四通八達，往來港九新界十分方便，因此有不少上車客選擇在該屋苑置業。

古文彬指，兆康苑I座高層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，以345萬元(自由市場價)沽出，呎價約8,042元。據了解，新買家為外區客，見單位位處高層，外望開揚景觀，且附企理裝修，加上原業主累減105萬元，故決定購入單位「上車」。

原業主於2016年以325萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面獲利20萬元，物業期內升值約6.2%。