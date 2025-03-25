送買家兩個車位 文曜頂層戶連千萬豪裝月內招標

一 手氣氛向好，有發展商把握時機推出大單位應市。建灝地產旗下九龍城現樓項目「文曜」昨開放頂層天際特色戶「SUTTON PEAK」予傳媒率先參觀。集團特別斥資近1,680萬元打造為豪華裝修示範單位，稍後開放預約參觀，部署月內以招標形式推出，意向價參考九龍塘及啟德跑道區的連天台特色戶近期成交價。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣指，單位處於項目最頂層 30樓「PRESIDENT FLOOR總統樓層」，實用面積2,183 方呎，外連589方呎平台，屬四房四套連儲物套房間隔。此單位買家將獲贈兩個指定車位，總值500萬元。項目提供92伙，迄今累沽逾五成單位，套現近5.5億元。