送買家兩個車位 文曜頂層戶連千萬豪裝月內招標

一 手氣氛向好，有發展商把握時機推出大單位應市。建灝地產旗下九龍城現樓項目「文曜」昨開放頂層天際特色戶「SUTTON PEAK」予傳媒率先參觀。集團特別斥資近1,680萬元打造為豪華裝修示範單位，稍後開放預約參觀，部署月內以招標形式推出，意向價參考九龍塘及啟德跑道區的連天台特色戶近期成交價。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣指，單位處於項目最頂層 30樓「PRESIDENT FLOOR總統樓層」，實用面積2,183 方呎，外連589方呎平台，屬四房四套連儲物套房間隔。此單位買家將獲贈兩個指定車位，總值500萬元。項目提供92伙，迄今累沽逾五成單位，套現近5.5億元。
上然加推69伙 折實最平321萬
萬科控股(香港)大埔馬窩路「上然」第2期昨加推2號價單共69伙，涵蓋34伙一房及35伙兩房，實用面積302至474方呎。維持最高16%折扣，折實價321萬至698.5萬元，折實呎價9,907至14,830元，折實平均呎價11,714元。入場單位為7座2樓D1室，實用面積324方呎，一房間隔。
萬科香港董事總經理周銘禧指，是次與首張價單相比屬原價加推，只因應坐向及景觀而有所調整，價格仍是同區近十年最優惠新盤，當中33伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。
南首周五發售8伙
恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」落實周五發售8伙，涵蓋5伙一房及3伙開放式，實用面積200至263方呎。扣除最高8%折扣，折實價399.74萬至581.62萬元，折實呎價19,987至22,199元。入場單位為26樓A6室，實用面積200方呎，開放式間隔。