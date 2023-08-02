逆市破頂｜一房未補價呎售1.53萬 啟朗苑誕居屋王

新一期居屋正在接受申請，市區半新居屋於二手市場出現破頂成交個案。毗鄰港鐵啟德站的居屋啟朗苑，一個低層單位上月以呎價15,365元售出，除創屋苑及同區新高之外，亦屬全港未補地價居屋呎價新高，成為新「居屋王」。

市場消息指，啟朗苑A座低層2室，實用面積約384方呎，一房間隔，以未補地價590萬元易手，呎價15,365元，超越同屋苑B座中層7室於今年1月以每方呎未補地價15,247元成交紀錄。據悉，原業主於2019年以274.4萬元一手購入單位，現轉手帳面獲利315.6萬元，單位期內升值近1.2倍。

據房委會資料顯示，7月暫錄得132宗公屋及居屋第二市場成交，當中呎價超過1萬元成交合共有36宗，佔約27%。至於6月最終成交宗數修訂為232宗，較5月的303宗減少23%。

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