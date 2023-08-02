逆市破頂｜一房未補價呎售1.53萬 啟朗苑誕居屋王

新一期居屋正在接受申請，市區半新居屋於二手市場出現破頂成交個案。毗鄰港鐵啟德站的居屋啟朗苑，一個低層單位上月以呎價15,365元售出，除創屋苑及同區新高之外，亦屬全港未補地價居屋呎價新高，成為新「居屋王」。
市場消息指，啟朗苑A座低層2室，實用面積約384方呎，一房間隔，以未補地價590萬元易手，呎價15,365元，超越同屋苑B座中層7室於今年1月以每方呎未補地價15,247元成交紀錄。據悉，原業主於2019年以274.4萬元一手購入單位，現轉手帳面獲利315.6萬元，單位期內升值近1.2倍。
據房委會資料顯示，7月暫錄得132宗公屋及居屋第二市場成交，當中呎價超過1萬元成交合共有36宗，佔約27%。至於6月最終成交宗數修訂為232宗，較5月的303宗減少23%。
親海駅夥AlipayHK推積分優惠
新盤方面，長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」確認周內公布首張價單，將不少於132伙。營業部首席經理郭子威表示，項目與Alipay HK合作為買家推「愛PAY優惠」，送出總消費值不少於150萬元的AlipayHK積分(A. Point)，按單位間隔分別可獲1,000萬至3,000萬A. Point，總消費值相等於1萬至3萬元，優惠不設上限。此外，參觀「親海駅」示範單位亦可獲贈5萬A. Point，消費值相等於50元。
西半山MOUNT POKFULAM以現樓形式應市
豪宅市場有新供應登場，宏安地產(1243)與錦華實業合作發展的西半山薄扶林道項目命名為「MOUNT POKFULAM」，宏安地產執行董事程德韻指，項目提供7幢洋房，預計以現樓形式推出。每幢洋房均配備私人花園、獨立車庫、連接地下低層至天台層的升降機及私人泳池，洋房層與層之間高度約4.5米，更設三重保安防線，包括軍事級保安系統。