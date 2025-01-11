通渠騙案｜上網搵通渠佬中伏 700蚊變7500蚊 揭慣常手法2大特徵｜好裝修

最近又有觀眾向《東張西望》報料，上網尋找師傅上門幫廚房鋅盤通渠時慘墮騙局，竟然被索價近一萬！裝修學院校長Simon接受東張視像訪問就提到價錢相當不合理，誇大所需工序亦是騙徒的慣常手法。「騙徒手法層出不窮」你就聽得多，但其實這類型的通渠騙案都有共通的特徵，就等小編利用以下中伏事主的真實個案，去教大家如何可以辨識到騙徒的手法，以及避免中伏的幾大招數！

事主A案例 - 貨比三家都中伏 特徵一：網上虛假公司 事主A在網上找通渠師傅，沒想到貨比三家亦會跌入陷阱。事緣家中的廚房洗碗時去水不順，他便於網絡上搜尋通渠師傅，並致電多個不同師傅索取報價，經比較後選定聘用其中一個。但通渠當天卻有3位師傅上門，均表示早前都曾與事主通過電話，事主於是懷疑他們是同一夥人。其實類似手法不時出現，另有中伏者曾致電多間不同公司格價，卻疑似由同一人接聽，對方更嘲諷說：「你唔使搵啦，網上面全部都係我嚟㗎，你要貪平就去搵啲街舖或者貼街招嗰啲啦……」。 這種虛假公司手法常見，因為多個公司名稱實際上是同一團隊，消費者根本無法辨別真偽。

特徵二：誇大堵塞情況，坐地起價 通渠師傅在通話中向事主A開價$700。師傅上門後，表示需要用高壓機疏通，另加$800。經過簡單檢查後，卻又表示渠管外部堵塞，需在外牆展開工程，向事主開出$5500和$7500兩個選項，事主A選擇了$5500的項目。其後師傅又表示要用機器疏通外牆喉管積聚的沙石。最終，事主A在迫於無奈下支付了較高的$7500維修費，師傅更表明只會收現金。 事後，事主A懷疑實際塞渠情況遠未如師傅所說嚴重，卻慘付了「高額學費」。

5招避免中伏 1. 選擇有實體地址的公司 在尋找通渠服務時，最好選擇有實體商店或營業地址的公司，並進行面對面洽商。這樣即使出現爭議，也能方便追討。 2. 妥善保留單據及付款證明 完成服務後，要求師傅清晰列出服務詳情及收費項目，並保留所有單據和付款證明。避免使用現金付款，以便在發生爭議時有憑證。

3. 查詢評價和推薦 在選擇通渠服務前，查看其他消費者的評價，或向朋友和家人尋求推薦，避免隨意選擇不明公司。 4. 自行嘗試簡單的通渠方法 對於一些較簡單的通渠問題，可以考慮自行處理。購買相關工具或使用熱水和化學通渠劑等方法，若仍無法解決，再考慮尋找專業人士。 5. 參加DIY班自學 最後一個方法就是參加家居維修DIY課程！除了學會應付家中常見疑難雜症外，一旦大家不幸遇上塞渠情況，可以隨時詢問裝修學院，導師們都會盡量為你解答，是一個快捷方便的方法。

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本文章內容及圖片均由專欄作者裝修佬提供。