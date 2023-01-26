通關後內地資金重回本港 仲量聯行：料今年亞太區商業地產投資額跌5至10%

仲量聯行最新研究報告指，受經濟金融環境動盪影響，2022年亞太區地產投資總額較2021年下跌25%，預計2023年投資總額將下跌5%至10%。然而，香港物業投資市場料將受惠於與內地通關，今年商用物業的成交總額可望回升。

內地、新加坡資金重臨 仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，兩地通關後，內地投資者開始重返香港，並物色投資機會，而新加坡資金同樣積極在港物色投資物業。投資者預期租金升幅，尤其商舖租金將超過加息幅度，該行亦預期今年投資物業的成交總額將上升10至15%。至於亞太區酒店投資總額，同樣預計將逆勢而上，隨著各國邊境的重開，2022年酒店投資已增長10 %至15%，預計今年將增長約6%。

隨著疫情臨近尾聲，市場對前景雖漸感樂觀，但仲量聯行亞太區首席研究官Roddy Allan表示，隨之而來的是市場對通貨膨脹、利息及地緣政治等因素，令投資者對前景趨審慎及關注，加上各市場本地需求的反彈，今年亞太區地產總體投資表現可能會有所改善，惟仍難免面對外圍因素挑戰。在這種情況下，決策者在面臨更大壓力的同時，也將積極採取各種措施，來應對和平衡大環境帶來的負面影響。