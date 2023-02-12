通關效應｜中原：1月錄1169宗工商舖租賃個案 成交金額升近兩成

受到兩地通關消息刺激，整體工商舖市場氣氛回暖。市場憧憬內地旅客重臨，有望帶來龐大購買力，故舖位市場交投量走勢大幅改善。中原(工商舖)資料統計，1月份共錄得約1,169宗租務個案，成交金額約7,953萬元；金額上升近兩成，當中以商舖租務表現較佳，呈價量齊升，反映租客對通關後零售及餐飲市道感到樂觀，搶佔優質舖位的步伐顯著加快。中原(工商舖)預測，工商舖市況持續向好發展，香港與內地落實全面通關後，繼舖位租賃市況轉好後，工廈及商廈將會跟隨其後，預料在取消出入境核酸檢測及不設通關限額等措施下，將會利好加快落實租賃成交，預料2月份整體工商舖表現會顯著回升。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，整體工商舖租賃市場出現量跌價升的局面，據中原(工商舖)統計，1月份市場共錄得約1,169宗工商舖租賃成交，與上月宗數相若，微跌約7.2%；對比2022年同期則減少約33.8%；而1月總租賃成交金額錄得約7,953萬元，比上月回升近兩成，按年同期下滑約三成，主因新年假期效應影響，令整體租務成交步伐較去年12月份有所放緩。資料顯示，三個範疇當中，工廈及商廈按月租賃成交量均見下滑，幅度介乎10%左右，相信是由於正值新年檔期，不少廠家或實業家租客提早返回內地或到海外旅行度歲有關。