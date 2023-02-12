通關效應｜中原：1月錄1169宗工商舖租賃個案 成交金額升近兩成

受到兩地通關消息刺激，整體工商舖市場氣氛回暖。市場憧憬內地旅客重臨，有望帶來龐大購買力，故舖位市場交投量走勢大幅改善。中原(工商舖)資料統計，1月份共錄得約1,169宗租務個案，成交金額約7,953萬元；金額上升近兩成，當中以商舖租務表現較佳，呈價量齊升，反映租客對通關後零售及餐飲市道感到樂觀，搶佔優質舖位的步伐顯著加快。中原(工商舖)預測，工商舖市況持續向好發展，香港與內地落實全面通關後，繼舖位租賃市況轉好後，工廈及商廈將會跟隨其後，預料在取消出入境核酸檢測及不設通關限額等措施下，將會利好加快落實租賃成交，預料2月份整體工商舖表現會顯著回升。
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，整體工商舖租賃市場出現量跌價升的局面，據中原(工商舖)統計，1月份市場共錄得約1,169宗工商舖租賃成交，與上月宗數相若，微跌約7.2%；對比2022年同期則減少約33.8%；而1月總租賃成交金額錄得約7,953萬元，比上月回升近兩成，按年同期下滑約三成，主因新年假期效應影響，令整體租務成交步伐較去年12月份有所放緩。資料顯示，三個範疇當中，工廈及商廈按月租賃成交量均見下滑，幅度介乎10%左右，相信是由於正值新年檔期，不少廠家或實業家租客提早返回內地或到海外旅行度歲有關。
商舖反彈力度最為明顯
潘志明指，雖然1月份租賃交投量下降，但成交金額表現理想，整體按月錄得上升，尤其商舖反彈力度最為明顯，1月份商舖市場共錄得約265宗租賃成交，對比2022年12月份上調約2.7%，成交金額亦呈向好趨勢，1月份商舖總成交金額錄得約3,089萬元，按月急升逾兩成。其中不少租客搶佔優質舖位，當中以靠近口岸地區最為受惠。自去年12月份傳出即將全面通關消息後，上水區租賃成交宗數顯著回升，資料顯示，去年12月份及今年1月份均錄得13宗成交，較過去按月單位數字的成交宗數明顯上揚，而2月份首9日亦錄得約6宗成交，反映租賃交投愈見活躍。
當中如上水新康街20號地下連入則閣，地舖面積約1,000方呎(未核實)，閣樓面積約800方呎(未核實)，總面積約1,800方呎(未核實)，市傳獲零售商以月租約9.5萬元承租。據了解，原業主早前以每月約8萬元招租，獲多台零售租客洽租，故新租金較其意向月租高出約18.7%。
潘志明分析，隨著疫情漸穩，加上通關效應，香港已邁向復常之路，不少企業及商戶看好經濟前景，已加快步伐趕在市況全面回升前入市，故帶動租賃需求有所上升。例如，日本大型連鎖雜貨店擴充步伐不斷，新近以月租約22萬元承租荃灣如心廣場2座25樓1至2室，涉及面積約10,418方呎(未核實)，平均呎租約21元。資料顯示，原租客為成衣製造商，舊月租約21.8萬元，對比下輕微增長0.9%。他預計，受惠通關效應，本港經濟前景將更見明朗，工商舖物業租賃交投量會逐步回升，價格亦會持續上揚，預料工廈及寫字樓租賃市場亦會跟隨大市向好走勢，價量穩步上揚。