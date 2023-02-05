通關效應｜資金回流 1月工商舖買賣成交額按月升35% 商廈舖位反彈幅度大

隨著兩地疫情持續放緩，加上與內地分階段通關，令工商舖整體投資氣氛升溫。據中原(工商舖)資料顯示，2023年1月份共錄得約215宗工商舖買賣個案，涉及總金額約40.83億元，按月遞增約35%，其中商廈及舖位成交金額分別上升近70%及50%。該行預測，待2月6日全面通關後，兩地可自由出入，料吸引更多人流，商業活動會愈趨頻繁，吸引投資者積極在港物色投資機會，帶動工商舖交投氣氛。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，1月份暫錄約215宗工商舖買賣成交個案，對比2022年12月約230宗有輕微下跌，相信是由於今年農曆年假較以往早，減慢買家入市步伐。至於總成交金額走勢凌厲，1月份總成交金額錄得約40.83億元，對比去年12月大幅增加約35%，主因是月內錄得多宗大手成交，反映通關消息刺激市場氣氛明顯回暖，資金隨之流向具升值潛力的工商舖物業，尤其是商廈。

商廈買賣增 價格觸底回升

他續稱，按範疇分析，商廈物業走勢最佳，價量齊升，1月份錄得約40宗買賣個案，總成交金額約9.01億元，比去年12月分別上升約66.6%及約62.3%，同期跌幅則持續，分別下跌約14.8%及約45.7%。從商廈市況持續改善看來，證明歷經社會運動及新冠疫情洗禮，商廈價格正觸底回升。而通關伴隨龐大商務需求，不少跨國企業看準時機，積極購入指標商廈，當中全新商廈獲追捧，如長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心，連沽7個單位，總成交金額逾1.25億元；其中22樓3伙獲新加坡公司購入，涉資約6,325.1萬元。

至於商舖買賣則錄得57宗，較12月份的71宗回落約19.7%，金額亦錄得約21.40億元，按月急升約49.7%。工廈市場則較平穩，1月共錄得約118宗成交，對比12月減少約接近一成半，成交金額則大致相若。

潘志明分析，現時工商舖物業正積極吸納較早前因應疫情所累積的購買力，在即將全面通關及美國加息步伐開始減慢的情況下，相信投資者及用家會一改早前的保守態度，料買賣交投量及金額有機會進一步上升。