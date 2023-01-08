通關｜市場筍盤減少 中原十大屋苑周末錄14宗成交 按周跌48.1%

中港兩地今日通關，中原地產十大屋苑本周末錄得14宗成交(見附表)，按周跌48.1%，有2個屋苑錄得零成交，分別為麗港城及映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通關消息落實後，買賣雙方均睇好後市，亦有部分買家早於上星期偷步入市，市場筍盤減少。業主見二手成交步伐加快，開始收窄議價空間或反價，買家面對急速變化的市況，未願意即時追價，以致成交拉鋸。他預料，樓價已逐步回升，相信早前累積的購買力將會釋放，農曆新年前後會出現小陽春。

太古城高層三房 1575 萬易手 廿年升值逾 1200 萬 若以區域劃分，港島區太古城最新錄得2宗大賺成交個案。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，由該行促成的太古城綠楊閣高層E室成交，實用面積922方呎，向西北望園景；業主於去年12月以1,660萬元放盤，放盤僅一個多月即獲區內用家以1,575萬元承接，折合實用呎價17,082元。原業主於2003年2月以370萬買入單位，持貨20年，現帳面大幅獲利1,205萬元退場，期內升值3.26倍。

本月暫錄 14 宗 上月同期僅 5 宗 另外，中原地產太古城東山閣分行分區營業經理莊劍嵐表示，太古城1月份暫錄14宗成交，折合平均實用呎價約15,960元。對比上月同期錄5宗成交，成交顯著加快。該行最新促成的單位為太古城寶山閣高層C室，實用面積582方呎，向東南望城市景，業主於6月以1,200萬元放盤，現獲區內用家以920萬元購入，成交呎價15,807元。據了解，原業主早於1978年3月以16.8萬買入單位，持貨長達45年，現帳面獲利903.2萬元或升值53.8倍。