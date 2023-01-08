熱門搜尋:
C觀點 劉鑾雄 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
地產
2023-01-08 19:00:00

通關｜市場筍盤減少 中原十大屋苑周末錄14宗成交 按周跌48.1%

分享：
中港兩地今日通關，據中原地產資料指，十大屋苑本周末錄得14宗成交，按周跌48.1%，部分原因與買賣雙方睇好後市，令市場筍盤減少所致。(資料圖片)

中港兩地今日通關，據中原地產資料指，十大屋苑本周末錄得14宗成交，按周跌48.1%，部分原因與買賣雙方睇好後市，令市場筍盤減少所致。(資料圖片)

中港兩地今日通關，中原地產十大屋苑本周末錄得14宗成交(見附表)，按周跌48.1%，有2個屋苑錄得零成交，分別為麗港城及映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通關消息落實後，買賣雙方均睇好後市，亦有部分買家早於上星期偷步入市，市場筍盤減少。業主見二手成交步伐加快，開始收窄議價空間或反價，買家面對急速變化的市況，未願意即時追價，以致成交拉鋸。他預料，樓價已逐步回升，相信早前累積的購買力將會釋放，農曆新年前後會出現小陽春。

太古城高層三房1575萬易手 廿年升值逾1200

若以區域劃分，港島區太古城最新錄得2宗大賺成交個案。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，由該行促成的太古城綠楊閣高層E室成交，實用面積922方呎，向西北望園景；業主於去年12月以1,660萬元放盤，放盤僅一個多月即獲區內用家以1,575萬元承接，折合實用呎價17,082元。原業主於20032月以370萬買入單位，持貨20年，現帳面大幅獲利1,205萬元退場，期內升值3.26倍。

港島藍籌屋苑之一太古城新近錄得2宗大額獲利成交個案。

港島藍籌屋苑之一太古城新近錄得2宗大額獲利成交個案。

本月暫錄14 上月同期僅5

另外，中原地產太古城東山閣分行分區營業經理莊劍嵐表示，太古城1月份暫錄14宗成交，折合平均實用呎價約15,960元。對比上月同期錄5宗成交，成交顯著加快。該行最新促成的單位為太古城寶山閣高層C室，實用面積582方呎，向東南望城市景，業主於6月以1,200萬元放盤，現獲區內用家以920萬元購入，成交呎價15,807元。據了解，原業主早於19783月以16.8萬買入單位，持貨長達45年，現帳面獲利903.2萬元或升值53.8倍。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

3(無升跌)

16445(+11.8%)

14374

康怡花園

1(-80%)

15306(-0.5%)

13145

海怡半島

1(上周0宗成交)

17179

13640

九龍

美孚新邨

2(-60%)

10939(+3.8%)

8203

麗港城

0(上周1宗成交)

-

-

黃埔花園

2(-50%)

 15199(+8.6%)

13084

新都城

1(無升跌)

15476(-7.1%)

11130

新界

沙田第一城

2(無升跌)

13636(+8.6%)

11305

嘉湖山莊

2(-60%)

9717(-4%)

7600

映灣園

0(上周1宗成交)

-

-

 

合計

14(-48.1%)

-

-

綜合市場成交數據

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受