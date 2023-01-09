通關｜新地15大商場料人流按年升20% 推出逾千萬元消費獎賞

本港和內地已恢復首階段通關，新鴻基地產(016)旗下15大商場，包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，除在商場內加強清潔及人流管理外，受內地客歡迎的租戶如藥妝、金行、名錶、運動服飾等，亦增加貨量至少20%至30%，預期通關初期將刺激人流按年升15%至20%。

新地執行董事馮秀炎表示，商場已多加人手，加強人流管理、公共區清潔等，以協助通關後運作暢順，亦加強租戶組合，以迎接新一波旅客消費動力。她稱，以觀塘apm為例，新租戶Rolex & Tudor提早開業，大型連鎖金行周生生亦剛完成店舖擴展計劃，預期內地客在金行名錶消費單價可以逾1萬元起。