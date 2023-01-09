通關｜新城市廣場斥千萬進行新春推廣 新地料人流及生意按年增20%

中港兩地昨日(8日)恢復首階段通關，新鴻基地產(016)指，作為東鐵綫沿線最大型的購物商場沙田新城市廣場，特別斥資逾1,000萬元進行春節推廣及一連串旅客優惠，預期新春期間整體人流及生意額較去年上升15%及20%。

新地代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，政府再度放寬開關及入境政策，為吸引更多旅客來到商場，新春期間特別投放多10%推廣費用，相信透過一系列節日推廣及旅客優惠，可帶動商場的整體營業額及人流逐漸重拾疫情前水平，預期新城市廣場將較去年同期上升15%及20%。