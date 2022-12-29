通關｜第一太平戴維斯：料本港明年零售市場租金持平或最多升5%

第一太平戴維斯最新發表的2022年第4季香港零售租賃市場報告指，內地與本港或有望於明年開通，預期首先可見的是內地與本港家庭團聚，以及商務旅客帶動的消費需求，當中華南地區遊客將率先重返本港，他們大部分為單日的自由行旅客，以在邊境附近購買日用品為主；海外方面則因本港部分鄰近地區已沒有戶外口罩令，入境檢測要求亦已放寬，預期商戶及遊客應不會在短期內重返香港，故明年亦未見任何可令本地市場出現強勁復蘇因素，預料明年零售市場租金將大致與今年相若，估計持平或最多升5%。

商場舖表現勝街舖 該報告指出，本年首10個月的零售銷售額按年跌0.7%，當中衣物及鞋類和百貨商店的消費額，更分別按年跌9.6%及9.3%，而餐飲業的營業額在第3季終於輕微回升，主因是當季終於可以恢復宴會和家庭聚餐，令食肆總收益價值按季上升9.3%。至於主要街道，尤其是羅素街、廣東道及西洋菜街等空置率高企，縱然業主已嘗試在聖誕、農曆新年前出租空置商舖，但第4季本地旅遊業仍無起色，租賃活動非常沉寂，而近年一直作為租賃市場主力的餐飲業，在本季的需求亦見飽和。相對於街舖，商場本季表現稍佳，原因是業主積極提高出租率而非租金，令大部分商場均錄得較高的出租率。此外，報告又指，奢侈品零售商把重點放在商場，而非商業街道，隨著年輕一代消費群開始成為零售市場的主力，市場亦逐漸從傳統的主流奢侈品，轉向更新穎的概念。