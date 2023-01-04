通關｜12月整體樓宇買賣錄3565宗 挫至4年新低 利嘉閣：料本月反彈逾兩成

據土地註冊處數據所得，2022年12月全港共錄3,565宗樓宇買賣登記(數字主要反映11月中旬至12月上旬的樓市實際狀況)，較11月的3,733宗再跌5%，連跌4個月兼創自2019年1月以來的48個月(即4年)新低，而月內整體物業登記總值，則逆市大升51%，錄得573.74億元，連升2個月，為近4個月最多，主因是月內錄得一宗巨額商廈疑似內部轉讓登記所致。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，通關消息前後，市場氣氛出現大逆轉，12月份整體樓宇買賣登記跌至4年新低，惟通關消息公布後，料本月可迅即反彈逾兩成。從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量持續大幅萎縮，因應息口持續趨升，樓價不斷下跌，買家入市極為緩慢，發展商亦放緩推盤，故導致12月份一手私宅買賣登記量持續大跌，只錄得205宗，按月再挫40%，創近9個月最少。至於月內錄得的買賣登記總值也相應下挫52%，錄25.66億元。另外，12月份一手私宅登記量最多的新盤三甲依次為ONE INNOVALE Cabanna (30宗)、薈藍(17宗)、及澐璟和PARK YOHO BOLOGNA各自的14宗。

二手私樓靠減價盤吸客 二手住宅市場方面，市場存在較多利淡因素，而當時通關未有期，令入市動力不足，不過減價盤仍然吸引剛需用家上車，故月內二手買賣仍有一定支持。數據顯示，12月份二手私宅買賣登記按月再微跌3%，僅錄得1,983宗登記，連續6個月在2,000宗上下邊緣反覆徘徊；至於月內登記總值亦按月跌6%，錄得178.46億元，整體表現仍較一手市場平穩。

全線非住宅物業表現均遜 至於非住宅市場方面，在車位及店舖兩類物業按月表現較差拖累下，買賣登記跌破500宗水平，而工廈及商廈登記量亦按月再錄輕微跌幅，即全線非住宅物業均表現遜色。數據顯示，12月份整體工商舖及其他買賣登記量按月急跌21%，錄得489宗，但月內買賣登記金額不跌反升2.1倍，勁錄336.70億元，主因是月內錄得一宗怡和大廈涉資243億元的疑似內部轉讓登記所致。