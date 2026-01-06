連升兩年 去年整體樓宇買賣突破8萬宗 創4年新高

去年受惠減息、港股造好等好消息帶動，全年樓市表現向好。中原地產指，整體樓宇買賣登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄80,702宗，總值6,142.77億元，較2024年的67,979宗及5,341.4億元，分別上升18.7%及15%。整體買賣連升兩年，宗數及金額同創4年新高；而一手及二手私樓宗數創6年及4年新高。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，政府放寬百元印花稅門檻，港股造好，H按回落，銀行重啟減息等利好因素刺激，樓市買賣明顯轉旺。按月方面，去年12月整體樓宇買賣登記錄8,999宗，總值650.46億元，按月分別增26.4%及11.3%，宗數創20個月新高，金額則創6個月新高。

一手私人住宅方面，去年錄20,564宗及2,255.7億元，按年分別升21.9%及8.2%，宗數創6年新高，金額則創4年新高，反映發展商積極推售新盤及貨尾，一手交投連升3年兼重上兩萬宗水平。 二手私人住宅方面，去年錄39,843宗及2,917.2億元，按年分別增17.9%及20.4%，宗數及金額齊創4年新高。息口下調，樓價見底回升，二手成交增多，宗數連續2年上升。 利嘉閣：後市料小休再上 利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，上月兩大新居屋粉嶺聚然及觀塘峻然合共錄得逾千宗買賣登記，成為拉動整體登記量大升的要素，料本月尚有相關情況。不過經歷上月一輪高峰後，反映去年12月下旬至今年1月上旬年關交替節慶假期較多的交投量萎縮下，預計落入1月份的整體樓宇買賣登記量將相應自高位有較顯著回落。

陳海潮續稱，在未有大型新盤正式開售前，1月的整體樓宇買賣登記量按月料跌逾兩成，下試7,000宗關口。不過，相信在農曆新年前有一波小陽春出現，隨後登記量可望重踏升軌。