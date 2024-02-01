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地產
2024-02-01 15:42:04

連方獲政府批准興建行人天橋 連通同系項目會所層｜長沙灣新盤

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連方獲政府批准興建行人天橋 連通同系項目會所層｜長沙灣新盤

連方獲政府批准在醫局街及海壇街發展項目的上蓋興建行人天橋；左為周銘禧，右為陳致馨。

萬科香港宣布，委託萊坊測量師行，為旗下長沙灣新盤「連方」(BONDLANE)系列的兩個住宅項目，向政府申請並已獲准興建一條有蓋行人天橋，連接「連方I」及同系列項目的會所層，為全港罕有獲批橫跨官地及連接兩個住宅項目的行人天橋。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，集團秉承以客戶為中心的理念，從客戶視角出發，為「連方」系列旗下兩個項目打造行人天橋，連接「連方I」及同系列項目，便利住戶共享部分會所及公用設施，包括長約18米室外游泳池、室外兒童遊樂場及有機耕作區等，擴大戶外休閒空間，提升居住體驗，貫徹連方系列的發展理念。

萊坊專業服務董事總經理陳致馨稱，萬科香港在202012月及20214月經過強制拍賣統一長沙灣海壇街及醫局街兩組舊樓群的業權，並整合發展為「連方」系列。同一系列的兩個綜合發展項目被官地分隔。今次萊坊獲萬科香港委託，並經團隊多方努力，最終獲政府批准在醫局街及海壇街發展項目的上蓋興建行人天橋，駁通兩座綜合發展項目，提升項目的整體性，體現了萬科香港以客戶為中心的發展理念。

連方獲政府批准興建行人天橋 連通同系項目會所層｜長沙灣新盤

圖為擬建行人天橋的設計圖。

「連方」系列兩個項目合共設有兩座住宅大樓及時尚型格商場「BONDLANE」，享有雙站三綫優勢，步行往南昌港鐵站僅需約6分鐘及長沙灣港鐵站僅需約7分鐘。「連方」系列合共提供超過550個住宅單位，其中「連方I」提供158伙，該系列標準戶型涵蓋開放式至三房，並設特色戶。

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