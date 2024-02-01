連方獲政府批准興建行人天橋 連通同系項目會所層｜長沙灣新盤

連方獲政府批准在醫局街及海壇街發展項目的上蓋興建行人天橋；左為周銘禧，右為陳致馨。

萬科香港宣布，委託萊坊測量師行，為旗下長沙灣新盤「連方」(BONDLANE)系列的兩個住宅項目，向政府申請並已獲准興建一條有蓋行人天橋，連接「連方I」及同系列項目的會所層，為全港罕有獲批橫跨官地及連接兩個住宅項目的行人天橋。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，集團秉承以客戶為中心的理念，從客戶視角出發，為「連方」系列旗下兩個項目打造行人天橋，連接「連方I」及同系列項目，便利住戶共享部分會所及公用設施，包括長約18米室外游泳池、室外兒童遊樂場及有機耕作區等，擴大戶外休閒空間，提升居住體驗，貫徹連方系列的發展理念。