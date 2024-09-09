連方I及II夥中原送中秋優惠 首5名買家獲贈總值5萬餐飲禮券｜新盤優惠

由即日(9日)起至本月30日，經中原地產購入「連方I」或「連方II」的首5名買家，可獲贈10,000元歡聚餐飲禮券。

由萬科香港精心發展的南昌東1都會生活圈住宅項目「連方 I」及「連方 II」，鄰近港鐵南昌站及長沙灣站，銷情持續熾熱。適逢中秋節到臨，中原地產特別為「連方 I」及「連方 II」買家送出專屬置業優惠#，以答謝客戶支持。

中原地產西九龍及美孚區、奧運站及大角咀區資深營業董事林偉文表示，由即日(9日)起至本月30日，經中原地產購入「連方I」或「連方II」的首5名買家，可獲贈10,000元歡聚餐飲禮券，總值5萬元，優惠先到先得，送完即止。