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2024-09-09 15:56:17

連方I及II夥中原送中秋優惠 首5名買家獲贈總值5萬餐飲禮券｜新盤優惠

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連方I及II夥中原送中秋優惠 首5名買家獲贈總值5萬餐飲禮券｜新盤優惠

由即日(9日)起至本月30日，經中原地產購入「連方I」或「連方II」的首5名買家，可獲贈10,000元歡聚餐飲禮券。

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由萬科香港精心發展的南昌東1都會生活圈住宅項目「連方 I」及「連方 II」，鄰近港鐵南昌站及長沙灣站，銷情持續熾熱。適逢中秋節到臨，中原地產特別為「連方 I」及「連方 II」買家送出專屬置業優惠#，以答謝客戶支持。

中原地產西九龍及美孚區、奧運站及大角咀區資深營業董事林偉文表示，由即日(9)起至本月30日，經中原地產購入「連方I」或「連方II」的首5名買家，可獲贈10,000元歡聚餐飲禮券，總值5萬元，優惠先到先得，送完即止。

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連方I取得入伙紙 最快下月現樓推

萬科香港董事總經理周銘禧表示，「連方BONDLANE」系列「連方 I」及「連方 II」推出以來合共售出160伙，套現約12.7億元，其中「連方 I」已取得入伙紙，目前正積極籌備現樓部署及交付事宜，預計最快下月以現樓形式推出市場，以現樓優勢吸引客戶；而「連方 II」近日已開展拆卸棚架工序，預計關鍵日期為2025131日。「連方」系列將打造行人天橋貫通兩個項目，便利住戶共享部分會所及公用設施，包括長約18米室外游泳池、室外兒童遊樂場及有機耕作區等。

「連方I」位於醫局街233號，共提供158伙，戶型包括開放式Studio、開放式Studio Plus、一房、兩房及特色單位，實用面積介乎232至547方呎。

「連方II」位於海壇街268號，提供378伙，單位實用面積介乎176至611方呎，戶型涵蓋開放式至三房，預計入伙日期為2025年1月底。

即睇長沙灣連方I最新資訊 (House730)

即睇長沙灣連方II最新資訊 (House730)

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