連方I推6伙頂層及複式連天台特色戶 面積411至547呎｜長沙灣新盤

萬科香港旗下長沙灣新盤「連方I」已屆現樓，首度推出全盤僅6伙的頂層及複式連天台特色單位「Skyline Series」，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎411至547方呎。萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目同步開放3個現樓示範單位，住戶可飽覽維港美麗景致及西九龍城市繁華景色，更可從單位內置私人樓梯直達頂層天台。
特色戶室內設計明亮通透，廣納自然光線，層與層之間3.5米的特高樓底將山海景致盡收眼底。特色戶客飯廳連接「三合一」38方呎露台連工作平台，空間更為實用廣闊。主人房及客房均配備大幅玻璃窗，令住戶在屋內每一個角落都能感受到和煦的陽光，在欣賞繁華的城市脈動時，瞬間為身心注入活力。單位內置私人樓梯，部分戶型的樓梯轉角處特設玻璃窗戶，令室外景觀融入室內之餘，同時增加自然採光，使怡人愜意景致展露無遺。另外複式連天台特色戶精心打造三層生活空間，勾勒更豐富的視覺層次。私人天台配備盥洗台，方便栽種及燒烤玩樂。
住戶享同系毗鄰項目會所設施
廚房配備一系列著名電器品牌家電，包括法國皇室御用品牌De Dietrich煮食爐、蒸焗爐、洗衣乾衣機；歐洲家電品牌Gorenje拉趟式抽油煙機及雪櫃。開放式廚房設有高身儲物廚櫃，提供大容量的收納和寬敞烹飪空間，讓住戶能舒適地大展廚藝。單位浴室選用國際知名品牌Catalano的面盆及座廁、德國Hansgrohe淋浴套裝及日本Panasonic浴室寶。另外，單位選用韓國Hyundai視像電子門鎖，設有高清顯示屏代替一般貓眼功能，並自帶門鈴及天氣預報。
會所Bond Club I配備室內外健身空間、有蓋戶外瑜伽區等，住戶可共享同系的毗鄰發展項目會所部分設施，包括約18米室外游泳池、室外兒童遊樂場及有機耕作區等。
「連方I」位於醫局街233號，共提供158伙，戶型包括開放式Studio、開放式Studio Plus、一房、兩房及特色單位，實用面積介乎232至547方呎。