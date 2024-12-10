連方I推6伙頂層及複式連天台特色戶 面積411至547呎｜長沙灣新盤

萬科香港旗下長沙灣新盤「連方I」已屆現樓，首度推出全盤僅6伙的頂層及複式連天台特色單位「Skyline Series」，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎411至547方呎。萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目同步開放3個現樓示範單位，住戶可飽覽維港美麗景致及西九龍城市繁華景色，更可從單位內置私人樓梯直達頂層天台。

特色戶室內設計明亮通透，廣納自然光線，層與層之間3.5米的特高樓底將山海景致盡收眼底。特色戶客飯廳連接「三合一」38方呎露台連工作平台，空間更為實用廣闊。主人房及客房均配備大幅玻璃窗，令住戶在屋內每一個角落都能感受到和煦的陽光，在欣賞繁華的城市脈動時，瞬間為身心注入活力。單位內置私人樓梯，部分戶型的樓梯轉角處特設玻璃窗戶，令室外景觀融入室內之餘，同時增加自然採光，使怡人愜意景致展露無遺。另外複式連天台特色戶精心打造三層生活空間，勾勒更豐富的視覺層次。私人天台配備盥洗台，方便栽種及燒烤玩樂。