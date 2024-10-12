連方I現樓示範單位亮相！3.5米高樓底 一體式家具分隔各區｜多圖有片

萬科香港旗下長沙灣新盤「連方I」已取得入伙紙及快將展開交付程序，項目設有3個現樓示範單位及住客會所，短期內開放予公眾預約參觀。戶型涵蓋開放式至一房間隔，實用面積由232至293方呎，展現項目時尚、美感與實用兼備的設計布局。

設有特色Bar Corner

「連方I」26樓H室，開放式間隔，實用面積232方呎，與工作平台合併的露台寬闊，面積達38方呎，加上設有收納櫃，放置De Dietrich變頻洗衣及乾衣機，減少佔用室內居室面積；露台朝向西南方向，享開揚九龍城景及海景，並設有特色Bar Corner，打造專屬小酒吧或咖啡角落。長方形客飯廳長約4.7米，闊約2.3米，間隔方正實用；善用單位層與層之間3.5米的特高樓底優勢，以一體化的複合式傢俬設計，上下方分隔休息區和活動區：上方空間可作雙人寢區，床邊及床下均設有收納位置；下方配置L型梳化，分隔出溫馨舒適的空間。

單位玄關附設鞋櫃，鞋櫃上方配置創意門板，讓住戶按個人喜好DIY擺放裝飾及物品，單位亦配備嵌入式由地面至天花的高櫃，增加收納空間；浴室設有窗戶，增加採光及加強通風，浴室趟門旁設有特色收納層架，既實用又能打造精緻生活氛圍；開放式廚房採用De Dietrich枱面式抽油煙機，有效善用廚房空間，及讓煮食爐前方的窗戶不受遮擋，有效提升室內採光度。