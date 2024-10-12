連方I現樓示範單位亮相！3.5米高樓底 一體式家具分隔各區｜多圖有片

萬科香港旗下長沙灣新盤「連方I」已取得入伙紙及快將展開交付程序，項目設有3個現樓示範單位及住客會所，短期內開放予公眾預約參觀。戶型涵蓋開放式至一房間隔，實用面積由232至293方呎，展現項目時尚、美感與實用兼備的設計布局。
設有特色Bar Corner
「連方I」26樓H室，開放式間隔，實用面積232方呎，與工作平台合併的露台寬闊，面積達38方呎，加上設有收納櫃，放置De Dietrich變頻洗衣及乾衣機，減少佔用室內居室面積；露台朝向西南方向，享開揚九龍城景及海景，並設有特色Bar Corner，打造專屬小酒吧或咖啡角落。長方形客飯廳長約4.7米，闊約2.3米，間隔方正實用；善用單位層與層之間3.5米的特高樓底優勢，以一體化的複合式傢俬設計，上下方分隔休息區和活動區：上方空間可作雙人寢區，床邊及床下均設有收納位置；下方配置L型梳化，分隔出溫馨舒適的空間。
單位玄關附設鞋櫃，鞋櫃上方配置創意門板，讓住戶按個人喜好DIY擺放裝飾及物品，單位亦配備嵌入式由地面至天花的高櫃，增加收納空間；浴室設有窗戶，增加採光及加強通風，浴室趟門旁設有特色收納層架，既實用又能打造精緻生活氛圍；開放式廚房採用De Dietrich枱面式抽油煙機，有效善用廚房空間，及讓煮食爐前方的窗戶不受遮擋，有效提升室內採光度。
⇊連方I示範單位｜26樓H室 232呎⇊
以趟門式設計打造多功能空間
26樓E室，開放式間隔，實用面積266方呎，露台與工作平台合併，面積達38方呎，露台朝向東北方向，享開揚九龍城景，採用市場罕有雙門設計，並設有特色Bar Corner，打造專屬小酒吧或咖啡角落。客飯廳長約4.2米，闊約4.6米，方正實用；單位享有層與層之間3.5米高樓底優勢，住戶可按個人需要，靈活分隔上下方生活空間。天花位置冷氣機的下方更貼心預留收納空間。
Studio Plus設有度身訂造的一體式家具，明顯分隔寢區、工作間及廳區，擴闊工作空間；一體式傢俱上方為寢區，下方以趟門式設計打造多功能空間，亦可放置書枱及衣櫃成為工作間及衣帽間。樓梯內設有收納櫃，令每處空間用得其所；開放式廚房配備法國品牌De Dietrich的電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje抽油煙機。特色廚櫃採用優雅Vert Cypress墨綠色系櫃門，增加室內時尚風格。
⇊連方I示範單位｜26樓E室 266呎⇊
一房採套廁設計
26樓G室，一房間隔，實用面積293方呎，客飯廳連接38方呎露台連工作平台，與廚房旁的窗戶呈對流設計，增加採光及加強通風；露台朝向西南方向，享開揚九龍城景及海景；採用市場罕有雙門設計，住戶能更靈活運用露台空間，可擺放小桌椅或盆栽，並設有特色Bar Corner，打造專屬小酒吧或咖啡角落；層與層之間享3.5米的樓層高度，提升空間感，亦方便住戶進行空間自主規劃；單位採用主人套廁設計，設有窗戶，增加採光及加強通風；開放式廚房的廚櫃採用優雅Vert Cypress墨綠色系櫃門，盡顯簡約時尚風格。
⇊連方I示範單位｜26樓G室 293呎⇊
會所以弧形玻璃間隔功能空間
「連方I」採用時尚簡約的建築風格，藉著流線設計呈現項目動感，外立面用色及材質獨特，為當區帶來煥然一新的感覺，打造滿載活力及富生活氛圍的新社區。項目的室內設計同樣以柔美弧線為主軸，從住宅大堂的牆飾擺件、天花設計、電梯大堂以至會所的玻璃間隔及環型線性的燈光設計等，與外立面的流線設計互相呼應，精心打磨每個細節，展現出項目的獨特美學。
項目住客會所「Bond Club I」以弧形玻璃間隔劃分不同功能空間，使空間更自然的過渡，隔而不斷，亦營造出時尚、富有格調的氛圍。會所提供多項室內外休閒設施例如健身室、咖啡主題多功能空間、畫室及多用途活動室、戶外宴會區、燒烤區、有蓋戶外瑜伽區等。「連方 I」的住戶未來更可以透過項目內的行人天橋通往同系列的會所層，享用部分會所及公用設施包括長約18米戶外泳池、室外兒童遊樂場及有機耕作區等，擴大戶外休閒空間，提升居住體驗，貫徹連方系列的發展理念，促進人與人之間的互動交流。
「連方I」位於醫局街233號，共提供158伙，戶型包括開放式Studio、開放式Studio Plus、一房、兩房及特色單位，實用面積介乎232至547方呎。