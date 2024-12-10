連方I頂層特色戶現樓亮相！內置樓梯達天台 飽覽維港景及市景｜多圖有片

萬科香港旗下長沙灣新盤「連方I」已屆現樓，首度推出頂層及複式連天台特色單位「Skyline Series」，涉及6伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎411至547方呎。項目同步開放3個現樓示範單位，可飽覽維港美麗景致及西九龍城市繁華景色，更可從單位內置私人樓梯直達頂層天台。
露台採雙門設計
現樓示範單位包括27樓A室，實用面積547方呎，三房間隔。單位層與層之間高3.5米，空間感十足。單位門口玄關配備高身貯物櫃，提供充裕的收納空間。特大客飯廳長約4.4米、闊約3.1米，間隔方正實用；客飯廳外接面積38方呎的露台連工作平台，露台採雙門設計，可從客廳直接眺望維港海景。單位選用韓國Hyundai視像電子門鎖，設有高清顯示屏代替一般貓眼功能，並自帶門鈴及天氣預報。
開放式廚房收納空間充足，採用優雅Vert Cypress墨綠色系廚櫃門，設計時尚別緻。浴室採明廁設計，乾濕分離且功能分隔，方便多人家庭使用。主人房享有城景雙邊景致，視野廣闊開揚，單位內置私人樓梯連接天台戶外空間，樓梯轉角處設大面積玻璃窗，室外景色映入眼簾，空間更透亮，塑造一個休閒空間。近500呎天台空間寬敞，輕鬆創造一個舒適的戶外空間，與親友共樂。
⇊連方I示範單位｜27樓A室 面積547呎⇊
複式客飯廳與寢區各佔一層
27樓及28樓B室複式兩房，實用面積525方呎，層與層之間高3.5米。客飯廳與寢區各佔一層，動靜分明，私隱度更高。客飯廳長約4.5米、闊約3.1米，採橫廳設計，提高空間使用靈活性。露台連工作平台面積38方呎，採雙門設計，開放式廚房收納空間充足。
主人房設對流窗，加強通風，空氣更流通。單位浴室選用國際品牌Catalano的面盆及座廁、德國Hansgrohe淋浴套裝及日本Panasonic浴室寶。單位內置私人樓梯，連接3層生活空間，保證了生活的私隱度，又使空間更靈活多變，天台面積243方呎，方正實用，更設有盥洗台，方便栽種及燒烤玩樂。
⇊連方I示範單位｜27樓及28樓B室 面積525呎⇊
天台設有盥洗台
27樓F室採一房間隔，實用面積439方呎，層與層之間高3.5米，單位門口玄關配備高身貯物櫃。客飯廳長約4.8米，闊約2.4米，間隔分明，傢俱佈局靈活多變，客飯廳連接38方呎露台連工作平台，可從客廳直接眺望維港海景。
開放式廚房配備一系列著名電器品牌家電，包括法國皇室御用品牌De Dietrich煮食爐、蒸焗爐、洗衣乾衣機；歐洲家電品牌 Gorenje 拉趟式抽油煙機及雪櫃。開放式廚房設有高身儲物廚櫃，提供大容量的收納和寬敞烹飪空間。單位內置私人樓梯連接天台戶外空間，天台面積394方呎，方正實用，設有盥洗台。
⇊連方I示範單位｜27樓F 面積439呎⇊
「連方I」位於醫局街233號，共提供158伙，戶型包括開放式Studio、開放式Studio Plus、一房、兩房及特色單位，實用面積介乎232至547方呎。會所Bond Club I配備室內外健身空間、有蓋戶外瑜伽區等，住戶可共享同系的毗鄰發展項目會所部分設施，包括約18米室外游泳池、室外兒童遊樂場及有機耕作區等。