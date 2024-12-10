連方I頂層特色戶現樓亮相！內置樓梯達天台 飽覽維港景及市景｜多圖有片

萬科香港旗下長沙灣新盤「連方I」已屆現樓，首度推出頂層及複式連天台特色單位「Skyline Series」，涉及6伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎411至547方呎。項目同步開放3個現樓示範單位，可飽覽維港美麗景致及西九龍城市繁華景色，更可從單位內置私人樓梯直達頂層天台。

露台採雙門設計

現樓示範單位包括27樓A室，實用面積547方呎，三房間隔。單位層與層之間高3.5米，空間感十足。單位門口玄關配備高身貯物櫃，提供充裕的收納空間。特大客飯廳長約4.4米、闊約3.1米，間隔方正實用；客飯廳外接面積38方呎的露台連工作平台，露台採雙門設計，可從客廳直接眺望維港海景。單位選用韓國Hyundai視像電子門鎖，設有高清顯示屏代替一般貓眼功能，並自帶門鈴及天氣預報。

開放式廚房收納空間充足，採用優雅Vert Cypress墨綠色系廚櫃門，設計時尚別緻。浴室採明廁設計，乾濕分離且功能分隔，方便多人家庭使用。主人房享有城景雙邊景致，視野廣闊開揚，單位內置私人樓梯連接天台戶外空間，樓梯轉角處設大面積玻璃窗，室外景色映入眼簾，空間更透亮，塑造一個休閒空間。近500呎天台空間寬敞，輕鬆創造一個舒適的戶外空間，與親友共樂。