熱門搜尋:
母親節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-05-09 12:03:00

連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤

分享：
連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤

連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤

由萬科香港發展的長沙灣新盤「連方II」最新開放現樓示範單位，涵蓋開放式至三房交樓標準及連家具單位。其中27N10實用面積267方呎開放式 Studio Plus露台與工作平台合併面積達38 方呎住戶可於露台空間擺放小桌椅或盆栽露台採用市場罕有雙門設計朝向東北方向享開揚九龍城景及山景

連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤

空間長約5.675闊約2.4單位層與層之間有3.5高樓底以一體化的複合式傢俬設計將上下方空間分為寢區及活動區下方設有大量收納空間包括可放置多對鞋履的高身推拉式鞋櫃多功能收納櫃及多層層架以便收納日常用品及擺放飾品擺設樓梯內亦設有收納位置令每處空間用得其所

複合式傢具內置摺疊式餐桌展開時化身為餐桌或書桌不使用時則收納在櫃內騰出更多活動空間另有可移動的梳化令空間靈活多變浴室採用明廁設計，增加採光及通風

adblk5
連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤 連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤

開放式廚房配備嵌入式由地面至假天花的高櫃廚櫃配以天然木紋色系及高雅New Blanc新皓白色櫃門另配備法國品牌De Dietrich的電磁爐蒸焗爐歐洲品牌Gorenje抽油煙機

「連方II」位於海壇街268號，提供378伙，單位實用面積介乎176611方呎，戶型涵蓋開放式至三房。

即睇長沙灣連方II最新資訊 (House730)

【立即參加】送Rollink全球最輕薄可摺疊手提行李箱🧳！

ad