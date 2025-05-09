連方II示範單位｜267呎開放式戶 善用高樓底打造閣樓(多圖有片)｜長沙灣新盤

由萬科香港發展的長沙灣新盤「連方II」最新開放現樓示範單位，涵蓋開放式至三房交樓標準及連家具單位。其中27樓N10室，實用面積267方呎，開放式 Studio Plus。露台與工作平台合併，面積達38 方呎，住戶可於露台空間擺放小桌椅或盆栽。露台採用市場罕有雙門設計，朝向東北方向，享開揚九龍城景及山景。

室內空間長約5.675米，闊約2.4米，單位層與層之間有3.5米高樓底，以一體化的複合式傢俬設計，將上下方空間分為寢區及活動區，下方設有大量收納空間，包括可放置多對鞋履的高身推拉式鞋櫃、多功能收納櫃及多層層架，以便收納日常用品及擺放飾品擺設。樓梯內亦設有收納位置，令每處空間用得其所。

複合式傢具內置摺疊式餐桌，展開時化身為餐桌或書桌，不使用時則收納在櫃內，騰出更多活動空間。另有可移動的梳化，令空間靈活多變。浴室採用明廁設計，增加採光及通風。