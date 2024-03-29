連方II示範單位｜280呎一房亮相 高樓底設計方便收納(多圖有片)｜長沙灣新盤

由萬科香港發展的長沙灣新盤「連方II」周四(28日)正式對外開放2個交樓標准無改動示範單位，包括1伙280方呎的一房單位及1伙356方呎的兩房單位。當中一房以18樓N1室為藍本搭建，實用面積280方呎，樓層與樓層之間高度約3.5米。
長方形客飯廳長約4.2米，闊約2.3米，布局工整實用。客飯廳設落地玻璃門，連接面積達38方呎露台連工作平台，廣納自然光線；大門側配備多功能的高身貯物櫃，內附多格層板，提供充裕的收納空間，讓住戶放置鞋履及各式家居物品。
單位採用時尚開放式廚房設計，高身廚櫃充分善用高樓底優勢，配備國際知名品牌家電，包括De Dietrich電磁爐、蒸焗爐、洗衣乾衣機，以及Gorenje拉趟式抽油煙機、雪櫃。
房間採用套廁設計，浴室地板選用色調淡雅的石紋設計，並延伸至牆身，用色耐看兼永不過時。淋浴間配備德國品牌Hansgrohe花灑套裝，天花裝設Panasonic浴室寶，打造乾爽舒適的浴室環境。洗手盆鏡櫃採用圓角設計，雅緻實用，櫃內細心配置電插座，設置層板方便收納，讓浴室井然有序。
⇊連方II一房示範單位｜18樓N1室⇊
「連方II」位於海壇街268號，提供378伙，單位實用面積介乎176至611方呎，戶型涵蓋開放式至三房，預計入伙日期為2025年1月底，樓花期長約10個月。