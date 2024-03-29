連方II示範單位｜280呎一房亮相 高樓底設計方便收納(多圖有片)｜長沙灣新盤

由萬科香港發展的長沙灣新盤「連方II」周四(28日)正式對外開放2個交樓標准無改動示範單位，包括1伙280方呎的一房單位及1伙356方呎的兩房單位。當中一房以18樓N1室為藍本搭建，實用面積280方呎，樓層與樓層之間高度約3.5米。

長方形客飯廳長約4.2米，闊約2.3米，布局工整實用。客飯廳設落地玻璃門，連接面積達38方呎露台連工作平台，廣納自然光線；大門側配備多功能的高身貯物櫃，內附多格層板，提供充裕的收納空間，讓住戶放置鞋履及各式家居物品。