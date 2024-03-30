連方II示範單位｜356呎兩房簡約實用 睡房採L型落地窗明亮廣闊(多圖有片)｜長沙灣新盤

由萬科香港發展的長沙灣新盤「連方II」周四(28日)正式對外開放2個交樓標准無改動示範單位，包括1伙280方呎的一房單位及1伙356方呎的兩房單位。當中兩房以18樓S9室為藍本搭建，實用面積356方呎，樓層與樓層之間高度約3.5米。

單位客廳長約4.5米，闊約2.4米，客廳兩側均配置電視插座，方便住戶靈活調配傢俱；設特大露台合併工作平台，面積達38方呎，空間寬敞更為實用，廣納自然光線令室內更明亮；大門側配備多功能的高身貯物櫃，充分運用樓層與樓層之間高度達3.5米的優勢，櫃內附多格層板，提供充裕的收納空間，讓住戶放置鞋履及各式家居物品。