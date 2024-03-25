連方II突推首張價單 76伙最平642萬 折實平均呎價25173元｜長沙灣新盤

據「連方II」首張價單顯示，76伙實用面積介乎280至611方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房及三房單位。價單定價由764.7萬至1,828萬元，呎價介乎27,311元至33,146元。發展商是次提供兩種付款辦法，分別為120天即供付款計劃(照售價減11%)，以及建築期付款計劃(照售價減8%)。若採用120天即供付款計劃，連同其他折扣，買家最高可獲16%折扣。單位折實售價由約642.4萬至約1,535.5萬元，折實呎價介乎22,941元至27,843元。 最低售價及呎價單位同為6樓N1室，實用面積280方呎，一房間隔，折實售價約642.4萬元，折實呎價22,941元。