連方II突推首張價單 76伙最平642萬 折實平均呎價25173元｜長沙灣新盤

由萬科香港發展的長沙灣新盤「連方II」加快推售步伐，繼上周五(22日)公布售樓說明書後，周一(25日)晚上突公布首張價單，涉及76伙，提供最高16%折扣，折實售價由642.4萬元起，折實平均呎價25,173元，對比「連方I」於2022年11月推出首批50伙折實平均呎價19,188元，相隔一年半賣貴約31%。不過值得留意，「連方I」於本月中公布的5號價單共16伙，折實平均呎價攀升至26,321元，相比之下「連方II」則低約4.4%。
發展商表示，價錢參考同系「連方I」與項目本身的獨特性，以及根據戶型、樓層高低、景觀及座向等因素調節。
據「連方II」首張價單顯示，76伙實用面積介乎280至611方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房及三房單位。價單定價由764.7萬至1,828萬元，呎價介乎27,311元至33,146元。發展商是次提供兩種付款辦法，分別為120天即供付款計劃(照售價減11%)，以及建築期付款計劃(照售價減8%)。若採用120天即供付款計劃，連同其他折扣，買家最高可獲16%折扣。單位折實售價由約642.4萬至約1,535.5萬元，折實呎價介乎22,941元至27,843元。
最低售價及呎價單位同為6樓N1室，實用面積280方呎，一房間隔，折實售價約642.4萬元，折實呎價22,941元。
周六首輪開賣38伙
發展商同步上載首輪銷售安排，抽出當中38伙於本周六(30日)發售，當中包括上述入場單位6樓N1室。「連方II」位於海壇街268號，提供378伙，單位實用面積介乎176至611方呎，戶型涵蓋開放式至三房，預計入伙日期為2025年1月底，樓花期長約10個月。