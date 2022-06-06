進軍住宅｜中國星澳門豪宅TIFFANY HOUSE提供230伙 在港設展銷廳

主力從事電影製作及發行的中國星集團(326)，近年開始進軍住宅業務，旗下首個住宅項目即將登場。位於澳門高美士街的豪宅TIFFANY HOUSE(狄芃尼．豪舍) 委託利嘉閣地產為項目「市場策劃及銷售首席代理」，今日(6日)於項目在香港的展銷廳舉行開幕典禮。

中國星集團副主席陳嵐表示，已接獲不少關於TIFFANY HOUSE的查詢，涉及自用及投資。她透露項目籌備工作長達約十年，屬集團在澳門首個住宅項目，以自己及丈夫向華強心目中的理想居所為標準，故特別選用自己的英文名字「TIFFANY」來命名，希望帶給業主嶄新的生活體驗及質量保證。TIFFANY HOUSE以「首飾箱」為藍本，採用玻璃幕牆式設計，而住客會所更邀請星級設計總監張叔平親自構思打造。

陳嵐稱，集團目前於澳門路氹持有一個項目，亦同樣部署作豪宅發展。雖然當地現時仍未完全通關，但她直言澳門樓市「將來一定好」。

面積最大逾 5400 方呎 設 8 伙複式戶

利嘉閣海外物業及投資移民顧問董事王保衡指，TIFFANY HOUSE鄰近澳門理工學院，毗鄰金蓮花廣場，由兩幢住宅大樓組成，提供230伙，戶型涵蓋開放式至四房。當中有8伙為複式單位，單位建築面積由496至5,476方呎。

項目主打兩房及三房，合共佔全盤約60%，兩房單位建築面積由1,500方呎起；而複式單位則屬五房設計，享有海景。項目現樓示範單位正在籌備中，而在灣仔捷利中心地下的展銷廳將優先開放予VIP參觀。他續指，近期澳門豪宅成交呎價介乎8,000至12,000元。

利嘉閣地產總裁廖偉強說，深感榮幸利嘉閣獲委任為TIFFANY HOUSE的「市場策劃及銷售首席代理」。TIFFANY HOUSE有機會短期內推售，不排除以價單或招標形式發售。

利嘉閣(澳門)地產董事總經理廖梓嘉表示，澳門房屋供應量持續減少，潛在供應量亦位處低水平，且新供應的單位面積普遍較細，因此豪宅大單位的供應更趨緊絀，升值潛力自然看高一線。另一方面，澳門第二季度大單位成交明顯增多，主要為千萬元以上的住宅單位，反映購買力仍積極流入澳門樓市。