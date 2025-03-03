逸樺園罕放極高層正南兩房 全屋超光猛 廚房都有靚景｜有樓睇

距離港鐵太古站僅3分鐘步程的鰂魚涌逸樺園，屬太古旗下小型屋苑，由兩幢住宅物業組成。屋苑最大賣點是生活配套完善，毗鄰的太古城及康怡花園有齊大型商場、超市、各式各樣食肆和商店，加上每個單位皆附有露台，並有近10呎高樓底，通風及採光度均理想。現時屋苑有一伙罕有極高層正南兩房放售兼放租，單位位置居高臨下，全屋景觀佳兼採光度極高，裝修亦簡約新淨，只需簡單修葺便可入住。
全屋望開揚遠景山景
上述推介放盤為逸樺園2座極高層C室，實用面積616方呎，採兩房兩廳連套房間隔，最新放售價1,280萬元，平均實用呎價20,779元；單位同時亦放租，月租叫價28,800元，呎租46.8元。單位座向正南方，全屋景觀望市景及山景，就連廚房亦能飽覽遠景及球場景，景致相當開揚遼闊，故此室內採光度亦非常高，光猛又通爽。此外，單位間隔實用，有近八成實用率，配合接近10呎高的樓底，空間感不俗，加上內部裝修新淨企理，予人簡約舒適的感覺。
放盤單位資料
物業名稱：逸樺園
地址：鰂魚涌基利路3號
發展商：太古
樓齡：21年
放盤單位：2座極高層C室 (物業編號：CY36481525)
叫價：1,280萬元 / 叫租：28,800元
實用面積：616方呎 / @20,779元 / @46.8元
建築面積：799方呎 / @16,020元 / @36元
間隔：兩房 (1套房)
VR睇樓：https://tinyurl.com/yf7ct3ja
查詢電話：6461 6938 (利嘉閣地產栢蕙苑分行 黃先生)