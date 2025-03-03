逸樺園罕放極高層正南兩房 全屋超光猛 廚房都有靚景｜有樓睇

距離港鐵太古站僅3分鐘步程的鰂魚涌逸樺園，屬太古旗下小型屋苑，由兩幢住宅物業組成。屋苑最大賣點是生活配套完善，毗鄰的太古城及康怡花園有齊大型商場、超市、各式各樣食肆和商店，加上每個單位皆附有露台，並有近10呎高樓底，通風及採光度均理想。現時屋苑有一伙罕有極高層正南兩房放售兼放租，單位位置居高臨下，全屋景觀佳兼採光度極高，裝修亦簡約新淨，只需簡單修葺便可入住。