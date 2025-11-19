逾半唔使4球！ 幸薈 首批288萬入場

由益兆集團及俊和發展合作的長沙灣幸薈(SOYO SQUARE)昨公布首張價單，共推出30伙，涵蓋23伙開放式及7伙兩房單位，實用面積177至309方呎；扣除最高12%折扣後，售價由288.3萬元至570.2萬元，實用呎價14,928元至18,453元。有代理指，幸薈開價創九龍新盤6年新低，訂價比同區一手貨尾有約9%折讓。

幸薈首張價單有19個單位折實樓價低於400萬元，按現時印花稅稅階，這些單位的買家僅須繳付100元印花稅即可上車。至於入場單位為3樓C室，實用面積177方呎，開放式間隔，折實售價288.3萬元，折實呎價16,288元；而最低折實呎價單位為3樓A室，實用面積237方呎，折實價353.8萬元，折實呎價14,928元。