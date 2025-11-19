逾半唔使4球！ 幸薈 首批288萬入場

由益兆集團及俊和發展合作的長沙灣幸薈(SOYO SQUARE)昨公布首張價單，共推出30伙，涵蓋23伙開放式及7伙兩房單位，實用面積177至309方呎；扣除最高12%折扣後，售價由288.3萬元至570.2萬元，實用呎價14,928元至18,453元。有代理指，幸薈開價創九龍新盤6年新低，訂價比同區一手貨尾有約9%折讓。
幸薈首張價單有19個單位折實樓價低於400萬元，按現時印花稅稅階，這些單位的買家僅須繳付100元印花稅即可上車。至於入場單位為3樓C室，實用面積177方呎，開放式間隔，折實售價288.3萬元，折實呎價16,288元；而最低折實呎價單位為3樓A室，實用面積237方呎，折實價353.8萬元，折實呎價14,928元。
示位吸引逾千人次參觀
俊和物業發展集團總經理何俊威表示，幸薈自推廣以來查詢反應熱烈，上周末開放示範單位至今吸引超過1,000人次參觀，反映市場對中小型單位的強烈需求。益兆集團控股副總裁林浩指，項目特別適合年輕人士、小家庭及投資者，加上處名校及文化設施林立地段，提供良好教育資源及綠色環境。
中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑指，幸薈僅提供95個單位，供應罕貴，區內租金一直有價有市；上月新晉屋苑錄逾50宗租賃，每呎租金普遍逾50元，加上項目以現樓形式放售，可即買即住，相信可迅速沽清。
華懋24.75億奪荃灣地皮
另外，據地政總署公布，上周五截標的荃灣永順街地皮由華懋以24.75億元投得，中標價則較截標前市場估值上限19.6億元高出26%。項目地盤面積約7萬方呎，最高樓面面積約43.48萬方呎，每呎樓面地價約5,692元。華懋指將興建中小型單位為主。