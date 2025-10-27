逾3千人次參觀現樓 SPRING GARDEN速收500票 錄超額逾15倍

新盤市場氣氛熱鬧，發展商紛紛出動推盤。德豐地產旗下灣仔現樓「SPRING GARDEN」接力出擊，上周六(25日)公布首張價單共30伙，折實價由800.9萬元起，折實呎價由27,428元起。同步開放現樓示範單位，周末兩日錄逾3,000人次參觀，並速收500票，超額認購逾15倍。有見反應熱烈，發展商指考慮短期內加推單位應市。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「SPRING GARDEN」擁現樓即買即住、即放租優勢，並1分鐘步程連接港鐵灣仔站。項目公布首張價單隨即開放現樓，參觀預約隨即爆滿，人潮絡驛不絕。

他指，參觀者中逾60%為專業人士，包括於CBD工作的銀行家、建築師及工程師等，有指鍾情灣仔屬港島商業核心區；另外約50%為投資者及收租客，部分更屬大手客，有意購入多伙，看好區內租金回報高。 「SPRING GARDEN」首張價單涵蓋23伙一房及7伙兩房，實用面積278至398方呎。扣除最高12%折扣優惠後，折實價800.9萬至1,253.9萬元，折實呎價27,428至31,503元。以折實價計，有23伙低於900萬元，有26伙低於1,200萬元。最低售價為7樓A室一房，實用面積292方呎，折實價800.9萬元，呎價27,428元。最低售價兩房為7樓B室，實用面積398方呎，折實價1,124萬元，呎價28,241元。



