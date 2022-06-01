過千呎海景大屋重新裝修設計 4口家庭生活品質大提升

馬鞍山海典居位於海邊，能夠望到遼闊的海景亦是最大的賣點，今次介紹的單位戶主，一家四口已經住了十多年，當年買入單位樓價大約600多萬，樓價已經升值了不少，戶主亦捨不得搬離舊屋，而單位內櫳逐漸殘舊，於是決定翻新。 屋企原先鋪木地板，翻新後重鋪灰色石紋地磚，配合白色的牆身，和諧感十足。客廳及飯廳各吊一盞球形吊燈和燈泡形吊燈，點綴了整個大廳，引人注目。曲尺形的廚房闊落，戶主選擇了啞面的白色及深灰色的上下廚櫃做對比色，形式層次感。

客房用色大膽 灰黑與黃色碰撞顯格調

兩個孩子的睡房有不同的風格，配合他們的喜好，其中一間就用黃色及灰黑色做對比，用色較為大膽而深沉，另外，這間睡房較多角位，不容易利用，戶主透過訂造傢俬，把窗台變成了電腦書枱，這是花心思的地方；另一間客房用色淡雅，亦相當舒服。

主人套房的空間很大，但有一條頗長且闊的走廊位置，兩邊各訂造了衣櫃及梳妝櫃，變成了衣帽間，上方亦造了吊櫃，好好利用了這個走廊位置增加收納，而睡房的木色吊燈亦點綴了這個空間，整個居室無論用色以至材料的配搭，都相當有格調。

作者│好師傅（裝修設計配對平台）