過年氣氛漸散 市場憧憬撤辣 中原：本周末錄7宗成交｜十大屋苑

中原地產十大屋苑本周末錄7宗成交，由谷底反彈。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆年假氣氛漸散，十大屋苑本周末成交量由上周0變7，可見市民回復日常活動，睇樓及買賣活動亦重回正軌，加上市場估計政府會在月尾的財政預算案中撤辣，不少買家趁機偷步入市，中小型物業由其受惠。

港島區3大指標屋苑「捧蛋」 十大屋苑中，港島區3大指標屋苑均未錄成交。中原地產太古城區副區域營業董事張光耀表示，部分離港歡度佳節的市民仍未回港，區內二手交投氣氛低迷，而且市場觀望氣氛濃厚，料月尾預算案出爐前，二手市場將持續受壓。 至於九龍區4個指標屋苑，僅美孚新邨錄1宗成交，其餘3屋苑則未錄成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，長假期後首個周末，部分市民仍忙於賀年活動或仍末回港，入市氣氛低迷，當中只有美孚新邨本周末錄一宗成交，平均實用呎價約10,355元。

沙田第一城本周末錄4宗 新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，農曆年假過後，買家重投市場，沙田第一城本周末錄4宗買賣，包括一宗中原促成的3期32座高層B室成交，單位實用面積451方呎，採三房間隔，座向西北，享開揚景觀。單位去年8月以720萬元放售，期間多次調低叫價，最終以560萬元沽出，累減160萬元，折合實用呎價12,417元。據悉，原業主於2003年9月買入單位，持貨20多年，是次沽出帳面獲利440萬元，單位升值約3.7倍。