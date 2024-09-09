過渡性房屋樂善村首期完成入伙 會德豐梁志堅：合作改善居住環境

在房屋局、九龍樂善堂 (樂善堂)及會德豐地產推動下，位於大埔黃魚村「樂善村」過渡性房屋項目已於今年4月陸續讓合資格的申請人入伙，並於日前舉行「樂善村過渡性房屋樂也融融賀中秋」，與居民一同歡度佳節。
會德豐地產主席梁志堅表示，會德豐地產十分榮幸可以參與「樂善村」過渡性房屋項目，作為香港重要的持份者，深明社會對住房迫切的需求，故此善用既有資源，不遺餘力與各界合作，改善基層家庭居住環境。除了為千個家庭提供溫馨住所作為中途站，會德豐地產亦希望透過社區活動，如畫作班、節慶活動等，鼓勵居民更多互動溝通，打造更和諧共融的社區。
樂善村預計惠及1萬居民
適逢國慶75周年及中秋節將近，樂善堂常務總理會捐助了由樂善堂社企出品的精美月餅於活動上派發給「樂善村」各戶居民，共渡國慶及中秋。「樂善村」的用地由會德豐地產以象徵式租借，重新規劃閒置農地改建而成，共提供1,236個住宅單位，為目前大埔區內最大規模的過渡性房屋項目。以使用年期至少8年來計算，預期可惠及10,000名居民，有效為正輪候公屋及居住環境惡劣的基層市民提供可負擔的適切房屋。大埔樂善村於4月陸續入伙，第一期已完成入伙，第二期完成執修及優化環境工程後，會陸續入伙。
除了上述過渡性房屋項目外，會德豐地產亦參與由政府推行的「土地共享先導計劃」，當中包括位於大埔林村北的合資地塊項目及位於大埔林村南的獨資地塊項目，目前兩項申請均獲得政府批准。連同上述地塊和過渡性房屋，會德豐地產合共提供19,351個單位，預計惠及逾52,680人。