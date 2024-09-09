過渡性房屋樂善村首期完成入伙 會德豐梁志堅：合作改善居住環境

「樂善村」的用地由會德豐地產以象徵式租借，重新規劃閒置農地改建而成，共提供1,236個住宅單位，為目前大埔區內最大規模的過渡性房屋項目。

在房屋局、九龍樂善堂 (樂善堂)及會德豐地產推動下，位於大埔黃魚村「樂善村」過渡性房屋項目已於今年4月陸續讓合資格的申請人入伙，並於日前舉行「樂善村過渡性房屋樂也融融賀中秋」，與居民一同歡度佳節。

會德豐地產主席梁志堅表示，會德豐地產十分榮幸可以參與「樂善村」過渡性房屋項目，作為香港重要的持份者，深明社會對住房迫切的需求，故此善用既有資源，不遺餘力與各界合作，改善基層家庭居住環境。除了為千個家庭提供溫馨住所作為中途站，會德豐地產亦希望透過社區活動，如畫作班、節慶活動等，鼓勵居民更多互動溝通，打造更和諧共融的社區。