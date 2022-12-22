遠低預期｜長實87億奪啟德商住地 每呎僅6138元 重返8年前

市場估值超過百億元的啟德第2A區4號、5(B)號及10號商住地皮，地政總署昨公布，由長江實業集團(1113)以87.03億元中標，以最高可建面積約141.8萬方呎計，每方呎樓面地價僅6,138元，除較市場估值下限8,000元大幅低逾23%，更重返8年前水平。翻查資料，長實自2020年5月以來，累計已投得5幅政府官地及2個市建局項目，涉及總地價高達逾364億元，為本地最積極投地的發展商之一。

地皮上周五截標，有7個財團表示有遞交標書，惟地政總署最終公布接獲6份標書，入標財團除長實外，有會德豐地產、恒基地產(012)、南豐集團、旭日國際，而信和置業(083)、嘉華國際(173)及鷹君(041)合組入標。招標結果顯示，新鴻基地產(016)未有遞交有效標書。

是次地皮為本季度規模最大之官地，面積約21.4萬方呎，於2020年5月曾以商業用地形式推出招標，惟最終流標收場，政府其後將地皮改劃作商住發展重推，最高可建面積141.8萬方呎，料可提供約1,750伙。市場對地皮估值介乎約113億至146億元，即每方呎樓面地價約8,000元至1.03萬元；但較9月時估值已少逾兩成。

翻查資料，長實去年2月首次進駐啟德區，當時以102.8億元投得第4E區2號住宅地，以可建總樓面約64.81萬方呎計算，每方呎樓面地價高達15,861元，事隔一年多，現時地價大跌61.3%。至於是次地價更重返8年前水平，會德豐地產於2014年5月以25.2億元投得啟德第1H區3號地皮，每方呎樓面地價約6,101元，現已發展成住宅項目OASIS KAI TAK。