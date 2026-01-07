遵理學校母公司租元朗2萬呎巨鋪 月租60萬｜工商舖

國際房地產顧問第一太平戴維斯成功促成新界青山公路（元朗段）49 – 63號金豪大廈地下G舖連入則閣、1樓、2樓及3樓的租務交易，可出租面積約 21,850方呎，自2026年3月16日起至2030年3月31日，為期4年零16日，固定月租金為60萬元。據悉，該集團為精英匯集團(1775)，亦是毗鄰上址的遵理學校之母公司。

該址一向為元朗大馬路地標性位置，三聯書店曾於上址開設旗艦店「元朗文化生活薈」，融合閱讀、生活、文化為一體的綜合書店，設Cafe及舉辦不同文化活動。後租約期滿，由現時大型傢俬連鎖店承租。