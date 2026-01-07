遵理學校母公司租元朗2萬呎巨鋪 月租60萬｜工商舖

國際房地產顧問第一太平戴維斯成功促成新界青山公路（元朗段）49 – 63號金豪大廈地下G舖連入則閣、1樓、2樓及3樓的租務交易，可出租面積約 21,850方呎，自2026年3月16日起至2030年3月31日，為期4年零16日，固定月租金為60萬元。據悉，該集團為精英匯集團(1775)，亦是毗鄰上址的遵理學校之母公司。
該址一向為元朗大馬路地標性位置，三聯書店曾於上址開設旗艦店「元朗文化生活薈」，融合閱讀、生活、文化為一體的綜合書店，設Cafe及舉辦不同文化活動。後租約期滿，由現時大型傢俬連鎖店承租。
上市教育集團承租此巨舖，長遠旨在拓展其北部都會區校園，以提供更豐富多元的優質教育資源。是次租賃的物業為大馬路最旺地段的三複式巨鋪，有其獨立入口及獨立電梯，空間寬敞。該上市教育集團計劃將此打造為全新校舍，作為其中學教育的重要擴充部分。升級後的校舍將提供全日制私營國際高中課程，並配備專業的大學升學顧問團隊，致力協助學生提升學術水平及個人履歷，增強他們報讀全球頂尖大學的競爭力。
第一太平戴維斯投資部助理董事黃杰表示，是次招租反應熱烈，獲得多方洽詢。該上市教育集團一向與各大業主關係良好，極有品牌聲譽、而且辦學經驗豐富。最終，憑藉大型連鎖教育集團的穩健實力，在眾多競爭者中脫穎而出，以合理的租金，成功承租該優質物業。雙方合作的意願很強，爽快促成了交易。我們很高興能協助客戶完成這次戰略性擴充，這不僅反映了教育機構對優質教學空間的持續需求，也顯示出投資者及營運者對北部都會區教育企業發展潛力的信心。