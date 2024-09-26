熱門搜尋:
國慶75周年 天璽．天 綠置居2023 機票優惠 新盤 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 日圓匯率走勢 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-09-26 04:30:17
日報

邀方媛參觀會所 啟德天瀧部署下月現樓發售

分享：
啟德天瀧

方媛(中)認為啟德跑道區環境舒適；左為韓家輝，右為余麗珠。

adblk5

啟德區再成為一手市場焦點！由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的「天瀧」正待批滿意紙，有望下月交樓，料下月底以現樓形式重啟銷售。發展商昨首度開放現樓會所，連園林空間面積達7萬方呎，提供逾30項設施，更邀請「天王嫂」方媛親臨參觀。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目迄今累沽61伙，套現約26億元，平均成交呎價約3.65萬元，單位成交價2,600萬至約1.1億元；最快下月以現樓形式推售，價錢參考市價及附近項目，而細單位則計劃年底以價單形式推售。

adblk6

不排除短時間之內有轉角市

韓家輝指，減息對市場有正面作用，加上內地有大力支持樓市及股市的措施，吸引投資客重投市場，相信本港住宅市場「租貴過供」快將出現，不排除短時間之內有轉角市，對後市樂觀。

會德豐地產助理董事兼總經理余麗珠稱，項目有逾三成綠化空間，會所「Club Knightsbridge」提供包括四大宴客空間、50米戶外泳池、英倫主題兒童遊戲室等逾30項設施。方媛參觀後說最吸引的地方是會所多項設施享有維港海景，亦認為啟德跑道區環境舒適。

adblk7

啟德海灣推12伙 最高享37%折扣

至於嘉華國際(173)、會德豐及中國海外合作的「啟德海灣」新加推12個精選單位應市，涵蓋6伙一房及6伙兩房，個別單位最高可享37%折扣率。入場單位為2A座5樓N室一房，實用面積288方呎，折實價478.9萬元，折實呎價16,628元。

澐璟三房5386.65萬成交

區內新盤銷情亦受帶動，華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的「澐璟」昨沽第8座23樓A室，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,523方呎，成交價5,386.65萬元，呎價近35,369元。「澐璟」迄今累沽267伙，套現近111.3億元。

adblk8