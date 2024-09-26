邀方媛參觀會所 啟德天瀧部署下月現樓發售

啟德區再成為一手市場焦點！由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的「天瀧」正待批滿意紙，有望下月交樓，料下月底以現樓形式重啟銷售。發展商昨首度開放現樓會所，連園林空間面積達7萬方呎，提供逾30項設施，更邀請「天王嫂」方媛親臨參觀。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目迄今累沽61伙，套現約26億元，平均成交呎價約3.65萬元，單位成交價2,600萬至約1.1億元；最快下月以現樓形式推售，價錢參考市價及附近項目，而細單位則計劃年底以價單形式推售。

不排除短時間之內有轉角市 韓家輝指，減息對市場有正面作用，加上內地有大力支持樓市及股市的措施，吸引投資客重投市場，相信本港住宅市場「租貴過供」快將出現，不排除短時間之內有轉角市，對後市樂觀。 會德豐地產助理董事兼總經理余麗珠稱，項目有逾三成綠化空間，會所「Club Knightsbridge」提供包括四大宴客空間、50米戶外泳池、英倫主題兒童遊戲室等逾30項設施。方媛參觀後說最吸引的地方是會所多項設施享有維港海景，亦認為啟德跑道區環境舒適。