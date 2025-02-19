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地產
2025-02-19 20:00:30

邊個屋苑咁搶手？兩房交吉2小時閃電租出 較一年前租金升7.5%(多圖)｜二手樓租賃

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邊個屋苑咁搶手？兩房交吉2小時閃電租出 較一年前租金升7.5%(多圖)｜二手樓租賃

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農曆新年假期後，租賃市場交投活躍。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰指，小西灣藍灣半島租賃持續暢旺，本月迄今已錄得7宗成交，近日更錄得一宗閃電承租個案，原租客遷出後兩小時，獲租客即睇即租，更較前租金升約7.5%

招潔冰指，藍灣半島6座高層F室，實用面積約492方呎，屬兩房加多用途房設計，眺望山景及城市景，最新以2.15萬元租出，呎租約43.7元。業主於日前以2.25萬元放租，翌日傍晚5時半原有租客遷出後，新租客即睇即承接，租金為2.15萬元，較一年前原有租金2萬元升1,500元或7.5%，並於晚上7時半簽訂新租約，前後只是兩小時而已。

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⇊直擊藍灣半島6座高層F室⇊

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業主享近4.2厘回報

據了解，租客為外區客，心儀單位原則為兩房加多用途房現拆去多用途房，擴大浴室位置另設洗衣空間，舒適實用，全屋附設靚裝修，裝潢簇新連部分家具，儲物空間十足，大廳日間外望開揚綠油油山景，心曠神怡，而晚間則享璀璨城市夜景，日夜變奏，故租客一睇即租。

招潔冰透露，業主於2013年以621萬元購入單位，現租出單位可享近4.2厘租金回報。資料顯示，藍灣半島位於小西灣小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098個單位。

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小西灣藍灣半島租賃持續暢旺，本月迄今已錄得7宗成交，近日更錄得一宗閃電承租個案。(資料圖片)

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