邊個屋苑咁搶手？兩房交吉2小時閃電租出 較一年前租金升7.5%(多圖)｜二手樓租賃

農曆新年假期後，租賃市場交投活躍。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰指，小西灣藍灣半島租賃持續暢旺，本月迄今已錄得7宗成交，近日更錄得一宗閃電承租個案，原租客遷出後兩小時，獲租客即睇即租，更較前租金升約7.5%。

招潔冰指，藍灣半島6座高層F室，實用面積約492方呎，屬兩房加多用途房設計，眺望山景及城市景，最新以2.15萬元租出，呎租約43.7元。業主於日前以2.25萬元放租，翌日傍晚5時半原有租客遷出後，新租客即睇即承接，租金為2.15萬元，較一年前原有租金2萬元升1,500元或7.5%，並於晚上7時半簽訂新租約，前後只是兩小時而已。