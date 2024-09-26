邊旅行邊賺錢不是夢！數碼遊牧簽證冒起 盤點日韓泰申請條件

數碼遊牧為近年新興行業，打工仔可以「邊旅行邊賺錢」已不用困死在辦公室，免去通勤時間，時間上更彈性可自己安排行程，同時可以體驗不同國家的文化，亦有一大部分人可到消費指數較低的城市居住，以降低整體生活開支。只要使用筆記型電腦和網路連接世界，就可以遙距遠端工作。各國相繼推出數碼遊牧簽證，但要留意此類簽證並不會提供獲得永久居留或公民身份的途徑，以及享受其公民的福利及待遇。同時絕大部分國家的申請者必須有一份國外公司的僱傭合約。

在經歷逾3年新冠肺炎疫情後，不少人已習慣了在家工作(Work From Home)，企業可節省辦公室的固定開支，員工亦可節省通勤時間，甚至搬去理想的居住地。各國更相繼推出數碼遊牧簽證(Digital Nomad Visa)以吸引人才在地體驗當地文化及消費。亞洲地區更有日本、韓國及泰國等推出數碼遊牧簽證。

數碼遊牧簽證｜泰國允 5 年內多次入境

由今年7月15日起，泰國當地開放全新的泰國目的地簽證(DTV)，允許外國數碼遊牧、自由工作者和遠距工作者在5年內多次入境，每次停留最多180天。

申請DTV的要求是申請人必須年滿20歲；銀行有存款至少50萬泰銖(約11.8萬港元)的證明，以支持其在泰國的使費；另外，申請者需要有國外僱傭合約或公司的錄取通知書，或是證明是數碼遊牧、遠距工作者、自由工作者的身份。此外，申請者需提供有效的護照或旅行證件以及最近6個月內拍攝的照片，至於簽證費為10,000泰銖(約2,369港元)。

另外，持有DTV的申請者同時可以擔保直系親屬一同前往泰國，例如配偶和20歲以下受扶養子女，但是申請人必須向當局提交關係證明，例如結婚證書和小朋友的出生證明。

數碼遊牧簽證｜日本設收入要求不能續簽

日本外務省於今年3月底，推出為期6個月的數碼遊牧簽證。申請該簽證的條件須為日本境外註冊的公司遙距工作員工或自由職業，並提供相關證明。目前日本只接受來自49個擁有免簽證入境和雙重徵稅協議國家的公民，有資格獲得日本數碼遊牧簽證，香港及台灣人便是其中之一。

另外，申請該簽證亦有不少要求。當中來自非日本本地的年收入要求達1,000萬日圓(約54萬港元)或以上。另外，申請者亦要提供價值1,000萬日圓(約54萬港元)的私人健康保險證明。該簽證的好處不僅可以在日本停留長達6個月，還允許攜帶受養人，例如合法配偶和子女；壞處是不能續簽，必須在6個月期限後離開日本再重新申請，至於入境簽證的簽證費單次為3,000日圓(約163港元)。