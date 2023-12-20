部署出擊｜薈鳴面積200呎起 主攻一房

天水圍大型新盤銷售成績理想，帶動一手市場氣氛回暖，其他發展商亦摩拳擦掌計劃爭奪市場購買力。宏安地產(1243)黃大仙單幢式新盤「薈鳴」提供230伙，標準分層單位實用面積由200方呎起，超過一半單位為一房間隔，預計短期內公布最新部署。
宏安地產執行董事程德韻表示，項目正積極部署銷售安排，將於近日公布最新消息。「薈鳴」住宅樓層由2樓至28樓，當中2樓及28樓為特色單位樓層；標準單位位於3樓至27樓，層與層之間的高度約3.15米。每層設2部電梯及設10伙單位，預計關鍵日期為2025年4月30日，樓花期長約16個月。
集團營業及市務部高級經理陳永盟稱，項目標準單位實用面積200至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，當中一房佔126伙最多，兩房提供63伙，開放式單位涉21伙，另設20伙特色單位。
YOHO WEST今賣291伙 超額逾19倍
由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」於月內完成共三輪銷售，累沽891伙，吸金逾47億元。該盤今日展開壓軸第四輪銷售，推售共291伙，截收5,916票，超額認購逾19倍。
是次發售單位涵蓋開放式至三房，扣除最高13.5%折扣，折實價331.62萬至834.08萬元，折實呎價10,844至16,329元。入場單位為第3A座9樓A9室，實用面積295方呎，一房間隔，折實售價331.62萬元，呎價約11,241元。
雲海別墅10月迄今累沽14幢洋房
本月一手市場累錄約1,079宗成交，當中新地馬鞍山現樓洋房項目「雲海別墅」昨日招標售出Camellia Avenue 6號洋房，三房雙套間隔，實用面積2,676方呎，連729方呎花園，成交價5,296.7萬元，呎價約19,793元。發展商表示，該盤於10月迄今累售共14棟洋房，套現超過8.61億元。