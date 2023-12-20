部署出擊｜薈鳴面積200呎起 主攻一房

天水圍大型新盤銷售成績理想，帶動一手市場氣氛回暖，其他發展商亦摩拳擦掌計劃爭奪市場購買力。宏安地產(1243)黃大仙單幢式新盤「薈鳴」提供230伙，標準分層單位實用面積由200方呎起，超過一半單位為一房間隔，預計短期內公布最新部署。

宏安地產執行董事程德韻表示，項目正積極部署銷售安排，將於近日公布最新消息。「薈鳴」住宅樓層由2樓至28樓，當中2樓及28樓為特色單位樓層；標準單位位於3樓至27樓，層與層之間的高度約3.15米。每層設2部電梯及設10伙單位，預計關鍵日期為2025年4月30日，樓花期長約16個月。

集團營業及市務部高級經理陳永盟稱，項目標準單位實用面積200至375方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，當中一房佔126伙最多，兩房提供63伙，開放式單位涉21伙，另設20伙特色單位。

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