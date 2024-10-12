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地產
2024-10-12 22:24:04

郭基煇與四屆環法冠軍現身西沙GO PARK 齊為新地香港單車節熱身

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新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。

新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。

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「新鴻基地產香港單車節」將於明天(13日)舉行，作為香港年度運動盛事之一，今年單車節邀請到四屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome參與50公里組騎行。國際單車名將難得訪港，新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。

新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。 新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。 新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。 新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。 新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。 新鴻基地產(016)執行董事郭基煇今日率先邀請Chris Froome來到試運中的西沙GO PARK，與一眾本地年輕車手和「粉絲」見面交流，並親身體驗西沙GO PARK多元化的體育設施。

Chris Froome與數十位港隊和本地的年青車手以及「粉絲」在西沙GO PARK見面交流，更有十多位家長帶同子女與Chris Froome試玩近年香港大熱的平衡車。及後一行人去到西沙GO PARK旁的企嶺下海，該處正發展為水上活動中心，可欣賞香港獨特的大自然景色，包括八仙嶺、烏洲、深涌以至榕樹澳一帶，是廣受歡迎的水上活動熱點。

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郭基煇表示，新地香港單車節其中一個特色是可以欣賞香港的城市景色，所以特意邀請Chris Froome來到同樣風景優美的西沙GO PARK，體驗這裡集運動、娛樂、餐飲及休閒元素於一身的特色外，亦去到興建中的水上活動中心，透過周邊群山環抱、綠水相依的優雅景色，展現香港美麗的一面。西沙GO PARK會與政府和地區緊密合作，舉辦更多適合一家大細的活動，為西沙社區注入活力。

Chris Froome大讚西沙GO PARK周邊景色怡人，他稱很享受今次的踩單車體驗，雖然印象中香港是一個小城市，但想不到都有一個如此規模、設施專業齊備的運動場所，適合大眾享受運動的樂趣。他對於西沙GO PARK融合優美環境的設計尤為印象深刻，親身參觀西沙GO PARK的運動和商業設施。

Chris Froome鼓勵一眾年青車手

至於一眾「單車迷」能夠與Chris Froome見面感到非常雀躍，紛紛向Chris Froome請教過往的競賽經驗。為準備明天的新地香港單車節，其後一行人在西沙GO PARK單車徑上繞圈熱身，雖然只是數公里的路程，但眾人越踩越快，親身體驗國際頂尖車手的實力，大呼過癮。

另外，Chris Froome不吝鼓勵一眾年青車手，認為他們對單車運動很有熱誠和潛質，自己亦深受感動，他寄語單車後進如果想以職業單車手為目標，需要保持熱誠、勤加練習，因為職業生涯相當艱辛，年青人要付出120分努力堅持，才能追尋屬於自己的單車夢。

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適逢GO PARK正舉行世界運動會香港巡迴賽，一行人亦趁機觀賞賽事，Chris Froome在參觀場外的攤位時，更一嚐由帝逸酒店精心製作的香港地道美食「菠蘿油」。郭基煇指出，本港近年積極推動體育運動盛事化、精英化、普及化，西沙GO PARK的定位是為大眾而設的運動公園，具備專業和多樣性的運動設施，由可容納1,500名觀眾的室內主場館，到新興運動、城市運動、熱門運動均有涵蓋，很適合公眾接觸各類運動和進行專業訓練，相信可幫助推動全民運動，發揮本港體育旅遊的潛力。

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SHKP Supernova車隊成員葉漢文(Daniel)表示，很高興能近距離接觸單車界的巨星，更趁機向前輩請教成為職業車手的心得，Chris Froome相當友善地分享經驗。Daniel近日獲車隊贊助前往西班牙集訓，他很感謝新地和郭基煇的支持，讓他有機會親身感受職業車隊的訓練。最後，Daniel指西沙 GO PARK配套齊備，既有自己的單車徑，亦連接到外面的馬鞍山單車徑，將會是日後車隊訓練的首選。

單車節首度設嘉年華與眾同樂

Chris Froome將參與今年「新地香港單車節」的50公里組騎行，與李慧詩、黃金寶、李致和、郭灝霆等一同踩進香港的「四隧三橋」，包括今年首次新增的沙田嶺隧道。

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今年新地香港單車節50公里組和32公里組的解散地點改為至西九文化區，參加者可到西九竹翠公園參加首度舉行的「單車節嘉年華」集多元化運動體驗、運動市集、親子藝趣活動、本地美食等精彩項目於一身，市民免費入場又食又玩，感受一年一度新地香港單車節的熾熱氣氛，與一眾健兒同樂。 

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