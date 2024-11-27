都會大學傳26.5億購紅磡祥祺中心全幢 創今年最大額商廈成交｜商廈市況

原由深圳富豪陳紅天持有的紅磡祥祺中心，早前淪為銀主盤並公開招標放售，獲不少本港財團及國企買家競投。市場消息指，項目最終獲香港都會大學以26.5億元購入作教學用，呎價約9,498元，創本港今年成交額最大宗商業物業交易。若以陳紅天買入價約45億元計算，時隔8年該物業跌價18.5億元，大幅貶值四成。 上述祥祺中心位於紅磡紅鸞道18號，由一座臨海超甲級寫字樓及一座商舖組成，總樓面面積合共約27.9萬方呎，並配置155個車位，現為永明金融香港總部。據悉，祥祺中心早前還獲國企中國移動出價約30億元競投。

該物業由深圳祥祺集團主席陳紅天於2016年斥約45億元向會德豐購入，成交呎價約1.6萬元，為當時九龍區呎價最貴的商廈，而項目原名為One HarbourGate東座，被陳紅天買入後改名為「祥祺中心」。據悉，陳紅天購入項目後，於2019年向恒生銀行(011)申請逾46億元按揭，惟之後內房出現資金問題，陳紅天持有的物業先後遭接管。

都會大學今年累斥36.5億連掃物業 香港都會大學今年積極購買紅磡物業，年內累斥36.5億元擴展學校教學及住宿物業。包括早前斥約10億元購入「城木酒店」用作學生住宿用途，命名為「MU88」，主要提供予非本地學生入住，部分房間將或預留予交換生和訪問學者使用。