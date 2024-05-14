鄧成波家族再次放售旗下悅品海景酒店 去年曾叫價22.2億

陳國章續指，該物業無論間隔及地理位置亦均具潛力改建成學生宿舍以捕捉市場不斷增加的需求。香港私人學生住宿的租金於過去兩年每年均錄得雙位數字的升幅，過去12個月的租金升幅更加快至15%，租金升幅較私人住宅租金更顯著，反映學生住宿供應持續不足及非本地學生數量急速增加推動租金上升，私人學生住宿的投資前景看漲。

鄧成波家族2017年以23億元購入

翻查資料，該物業前身為觀塘麗東酒店，原由恒地 (012)持有。其後鄧成波家族於2017年以23億元購入上址，並於2018年將酒店易名為悅品海景酒店．觀塘。去年該酒店連同同區中懋工業大廈約56.7%業權，合共以24億元放售，其中酒店叫價22.2億元。2022年，該酒店亦曾以意向價31億元放售，均未達成交易。