鄧成波家族繼續賣產！悅品海景酒店．觀塘招標放售 具潛力轉作學生住宿

悅品海景酒店．觀塘於2007年落成，樓高32層，佔地19,050方呎，總樓面面積約235,300方呎，共設有598間客房。酒店位置優越，鄰近觀塘港鐵站，往樂富、九龍塘及何文田站的多家大學校園區車程均在30分鐘以內，交通極為便捷。加上，觀塘建有大型商場，無論起居飲食均極為方便。該酒店又鄰近啟德，明年初啟德體育園啟用後，料將推高東九龍的酒店需求。

「舖王」鄧成波家族繼續出售資產，早前委任仲量聯行為獨家代理，於7月以公開邀約方式放售九龍觀塘偉業街163號悅品海景酒店，反應熱烈，現落實以招標形式放售，有意競投人士需於今年11月5月下午3時正前入標。該物業為市場少有放售的大型酒店項目，更是少數具潛力轉作私人學生住宿的物業，無論出租作酒店或轉作其他用途，投資前景俱理想。

物業亦可繼續作酒店用途，由於鄰近觀塘海濱長廊，中高層客房可飽覽啟德郵輪碼頭的迷人景緻。觀塘現已是香港主要商業區之一，可服務寫字樓總樓面面積達1,360萬方呎的觀塘商業區，毗鄰的九龍灣商業區寫字樓總樓面面積亦達1,120萬方呎，隨著區內商業活動更趨活躍，酒店供應更見不足，物業不乏升值潛力。

仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，近月市場已錄得多宗收購酒店計劃轉作私人學生住宿的成交，成為新興的物業投資選擇，投資潛力高。事實上，香港私人學生住宿的租金於過去兩年每年均錄得雙位數字的升幅，過去12個月的租金升幅更加快至15%，租金升幅較私人住宅租金更顯著，反映學生住宿供應持續不足及非本地學生數量急速增加推動租金上升，私人學生住宿的投資前景看漲。加上，香港上周跟隨美國減息後，已開始吸引投資者重新關注投資物業市場，私人學生住宿的租金回報率一向較高，投資更見吸引。