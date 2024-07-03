配合買家｜預告推破天荒付款辦法 柏蔚森I最快周內開價

作為下半年本港新盤主戰場之一的啟德，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的跑道區新盤「柏蔚森I」出擊在即，最快周內公布首張價單及對外開放示範單位。發展商預告，會考慮推出破天荒市場嶄新的付款方法，配合不同類型買家需要。
新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目自公布間隔等資料後，代理反映市場反應熱烈，定價會參考「臨海豪宅價」。為配合用家及投資客的需要，考慮推出破天荒嶄新付款方法。
遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，一手市場於剛過去周末銷售表現理想，反映個別地區有足夠客量承接，憧憬下半年將會減息，預計樓市會穩定向好。
發展商昨首度開放以第6座6樓G室為藍本搭建的兩房連家具示範單位予傳媒參觀，實用面積385方呎，全屋不設走廊，配備多項公司專利或註冊的設計，如約40方呎露台及工作平台設有Magic Hanger，兩組自家設計晾衣桿可固定於不同位置；廚房配備Magic Basket方便收納調味料和其他廚房用品。
尚逸周五次輪發售17伙
其他新盤方面，大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」周一完成首輪銷售後，即晚加推3號價單共17伙，折實價516.9萬元起，全數單位落實周五作次輪銷售。發展商昨修改價單，將6、11及15樓G室一房定價上調1.5%，最新定價由558.22萬至606.96萬元。
緹外四房大宅2.5億成交
嘉里建設(683)旗下九龍半山龍駒道3號豪宅新盤「緹外」昨招標售出第3座6樓B室分層大宅，實用面積4,451方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連2個住宅停車位，以2.5億元成交，呎價約56,167元。
計及上述成交，該盤自上月24日起計連沽3伙，8日內共套現約6.22億元。項目現售出19伙，總成交金額62.8億元。