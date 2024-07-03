配合買家｜預告推破天荒付款辦法 柏蔚森I最快周內開價

作為下半年本港新盤主戰場之一的啟德，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的跑道區新盤「柏蔚森I」出擊在即，最快周內公布首張價單及對外開放示範單位。發展商預告，會考慮推出破天荒市場嶄新的付款方法，配合不同類型買家需要。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目自公布間隔等資料後，代理反映市場反應熱烈，定價會參考「臨海豪宅價」。為配合用家及投資客的需要，考慮推出破天荒嶄新付款方法。

遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，一手市場於剛過去周末銷售表現理想，反映個別地區有足夠客量承接，憧憬下半年將會減息，預計樓市會穩定向好。