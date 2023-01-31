酒店優惠｜長實紅磡海韻軒推「一口價」優惠 指定套房月租1.72萬

為迎接市民生活回復正常運作，長江實業集團(1113)旗下Horizon Hotels & Suites 營運的紅磡海韻軒，今日(31日)宣布特別推出「一口價」早鳥優惠，由明日(2月1 日)至2月28日期間，客人租住海韻軒6個月或以上，並於今年5月至6月入住，可享1.72萬元優惠月租租住600方呎起的兩房兩廳套房，並可優先選擇心儀的指定套房。優惠名額僅30個。

長江實業地產投資董事劉啓文表示，酒店入住率一直維持於每月平均高達九成的水平，料當香港全面通開後，海外及內地回流客人對酒店需求將會大幅上升。因此，酒店遂推出「一口價」1.72萬元早鳥優惠，讓有意於5月或6月抵港工作、住宿及探親，或準備於暑假期間進行家居裝修之客人，可及早預計房間。