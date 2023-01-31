酒店優惠｜長實紅磡海韻軒推「一口價」優惠 指定套房月租1.72萬

為迎接市民生活回復正常運作，長江實業集團(1113)旗下Horizon Hotels & Suites 營運的紅磡海韻軒，今日(31日)宣布特別推出「一口價」早鳥優惠，由明日(2月1 日)至2月28日期間，客人租住海韻軒6個月或以上，並於今年5月至6月入住，可享1.72萬元優惠月租租住600方呎起的兩房兩廳套房，並可優先選擇心儀的指定套房。優惠名額僅30個。
長江實業地產投資董事劉啓文表示，酒店入住率一直維持於每月平均高達九成的水平，料當香港全面通開後，海外及內地回流客人對酒店需求將會大幅上升。因此，酒店遂推出「一口價」1.72萬元早鳥優惠，讓有意於5月或6月抵港工作、住宿及探親，或準備於暑假期間進行家居裝修之客人，可及早預計房間。
他稱，海韻軒鄰近港鐵紅磡及黃埔站，區內設有渡輪服務，15分鐘即抵達中環；酒店亦自設穿梭巴士往返紅磡、港鐵尖沙咀站及各區，生活所需一應俱全，是不少商務及家庭客的首選。
Horizon Hotels & Suites營運的4間酒店包括紅磡海灣軒及海韻軒、馬鞍山海澄軒、葵涌雍澄軒，以600方呎起兩房兩廳套房為主，採用家居式設計，房內家電齊備，更設獨立備餐間及酒店級會所，包括室外泳池、健身中心及兒童天地等。酒店地理位置優越便利，均位於港鐵沿綫，交通方便。另外，酒店租期靈活﹑無需繳付按金及佣金、入住手續簡便。