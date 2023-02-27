酒店優惠｜香港九龍東智選假日酒店整合為「星峰薈」旗下部分 套房月租1.68萬起

新地Signature Homes董事總經理孫偉剛表示，隨著香港全面放寬入境政策，並恢復與內地通關，訪港旅客及商務人士人流明顯增長，無論是酒店宿旅或是長短期住宿均需求甚殷。集團看好市場前景，是次項目整合讓「星峰薈」提供更多元化的住宿方案，切合來港專才、海外及商務客人、大學生，以至本地家庭各類客群的需要。

「星峰薈Vega Suites」更將於今年下旬開始全面升級，正好為來港高端人士、鄰近大學的學生及海外訪港旅客，提供具靈活性且時尚完備的生活空間，配合其酒店級貼心服務。

是次整合為「星峰薈」增加 300 間 ( 開放式 ) 房間

孫偉剛補充，集團將不再使用「香港九龍東智選假日酒店」這個品牌，是次整合將為「星峰薈」增加300間(開放式)房間，加上原有的176間精品時尚套房，共提供476間時尚套房，由開放式至三房間隔可供選擇，提供日租至一年不等的租期，彈性滿足不同客戶的需求。現推出全新酒店日租模式的限時優惠，由本周三起，日租的住客均可享提早入住及延遲退房優惠；項目提供靈活住宿計劃及租期，除了酒店式日租外，服務式套房月租亦由1.68萬元起。

「星峰薈」整合香港九龍東智選假日酒店後，將分階段進行全面升級套房和大堂，打造全新房間並優化家具設備。受惠將軍澳跨灣大橋及將藍隧道開通，將軍澳交通更趨完善，進一步提升星峰薈的優勢。此外，項目位處將軍澳港鐵站上蓋，交通網絡四通八達，如往返觀塘、九龍灣、鰂魚涌及北角，僅需約11至15分鐘車程；而前往金鐘及中環，車程亦僅需25至30分鐘。另外，「星峰薈」連接多個大型購物商場，生活所需以至娛樂消閒應有盡有。