酒店物業放售｜旺角MK居停酒店全幢約4億放售

被疫情重創的旅遊業，近日再有酒店物業推出放售。獲委託任獨家代理的戴德梁行表示，放售的酒店物業位於旺角長沙街11號，物業樓高19層，以現狀連酒店牌照出售，意向價約4億元。

上述酒店物業為MK居停(前名MK酒店)，物業建築面積逾26,000方呎，共提供100間客房。戴德梁行表示，因城規會正批准展開改劃，放寬彌敦道兩旁商業用地地積比率，由12倍提升至15倍，高度限制則由水平準基準上110米放寬至140米，預料獲批核後，上述物業的建築面積料增加約6,560方呎。如採取擴展物業方案，該物業可增建相等於5層商業樓面。

過去兩年全港錄 9 宗酒店成交

戴德梁行資本市場部董事楊禮雄表示，過去兩年香港共錄得9宗酒店成交，惟旺角區可出售之酒店寥寥可數，對上成交已追溯至2020年中，正值旅遊業及其他商業最低迷時段，成交物業為新填地街423至425號逸豪酒店，當時以約2.6億元易手，平均呎價約14,860元。他指出，現時長沙街11號意向價約4億元，平均呎價約15,300元，加上城規會展開改劃放寬地積比，如順利批核，樓面面積得以增加25%，令該物業更具投資潛力。楊禮雄認為，隨著政府防疫措施逐步放寬，旅遊業及其相關業務已準備隨時重新投入服務，料旺角區會是其中一個率先反彈地段。

